Помазан получил сотрясение мозга

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин проинформировал общественность, что вратарь команды Евгений Помазан в одном из эпизодов игры третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) получил сотрясение мозга, пишет «Р-Спорт». Таким образом, футболисту придется потратить какое-то время на реабилитацию.

Александр Криворучко.



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