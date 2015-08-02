Помазан получил сотрясение мозга

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Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин проинформировал общественность, что вратарь команды Евгений Помазан в одном из эпизодов игры третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) получил сотрясение мозга, пишет «Р-Спорт». Таким образом, футболисту придется потратить какое-то время на реабилитацию.
В химкинском матче Помазана заменил Александр Криворучко.
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