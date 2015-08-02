Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Помазан получил сотрясение мозга

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин проинформировал общественность, что вратарь команды Евгений Помазан в одном из эпизодов игры третьего тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) получил сотрясение мозга, пишет «Р-Спорт». Таким образом, футболисту придется потратить какое-то время на реабилитацию.
    В химкинском матче Помазана заменил Александр Криворучко.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 00:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 2 августа 2015, 00:50

      Как так можно было испортить сайт ? Бомбардиры б-л-я... Не ответить никому , грузится пол часа. Херь полная

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 2 августа 2015, 00:30

      не ровном месте. пусть лечится. здоровья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 00:25

      Пусть помажет чем нибудь)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 00:37

      деньгами гинера

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11