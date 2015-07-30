Вернблум: «В России непременно надо попробовать водку»

Понтус Вернблум: «Говорю Слуцкому: «Тренер, поставь меня вперед! Буду супербомбардиром!»
Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум поделился соображениями о своих навыках игры в атаке.
«Если в конце игры нужно отыгрываться, команда обычно сбивается на простую игру – с навесами и так далее. Но Муса не является типичным нападающим, ему бывает сложно выжать максимум из подобной ситуации. В штрафной нужен кто-то еще, более мощный, и тогда тренеры вспоминают обо мне.
Много лет назад я играл в Швеции нападающего, и эти навыки пригождаются сейчас. Когда мяч прилетает мне на голову, это всегда опасно!
Я и сам говорю Леониду Слуцкому: «Тренер, поставь меня вперед! Я буду супербомбардиром!». Но это так, в шутку. Понятно, что когда ты в нападении, у тебя больше возможностей забивать, но лучшая позиция для меня та, где я играю сейчас», – сказал полузащитник.
Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в интервью еженедельнику «Футбол» поведал о своей жизни в России.
«Мы с Расмусом Эльмом выросли в маленьких-маленьких городах. Вы тут даже представить себе не можете, что это такое. Там, где я рос, всего сорок тысяч человек, а теперь я живу в городище, где число жителей в два раза превышает население Швеции! Везде люди, все куда-то бегут. Конечно, для меня это стресс.Когда я завершу карьеру, ни в коем случае не буду жить в большом городе. Лучше всего, наверное, будет поселиться на необитаемом острове. Так что это вовсе не проблема Москвы или России. Это моя проблема.
В России нужно обязательно попробовать водку. Я время от времени могу побаловаться алкоголем, а здесь для этого был отличный повод. Согласитесь, было бы странно праздновать подписание контракта в Москве шампанским или виски», - сказал швед.
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