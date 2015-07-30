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    Вернблум: «В России непременно надо попробовать водку»

    Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в интервью еженедельнику «Футбол» поведал о своей жизни в России.
    «Мы с Расмусом Эльмом выросли в маленьких-маленьких городах. Вы тут даже представить себе не можете, что это такое. Там, где я рос, всего сорок тысяч человек, а теперь я живу в городище, где число жителей в два раза превышает население Швеции! Везде люди, все куда-то бегут. Конечно, для меня это стресс.Когда я завершу карьеру, ни в коем случае не буду жить в большом городе. Лучше всего, наверное, будет поселиться на необитаемом острове. Так что это вовсе не проблема Москвы или России. Это моя проблема.
    В России нужно обязательно попробовать водку. Я время от времени могу побаловаться алкоголем, а здесь для этого был отличный повод. Согласитесь, было бы странно праздновать подписание контракта в Москве шампанским или виски», - сказал швед.

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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    30.07.2015 13:26
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 31 июля 2015, 14:46


      Понтус Вернблум: «Говорю Слуцкому: «Тренер, поставь меня вперед! Буду супербомбардиром!»



      Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум поделился соображениями о своих навыках игры в атаке.

      «Если в конце игры нужно отыгрываться, команда обычно сбивается на простую игру – с навесами и так далее. Но Муса не является типичным нападающим, ему бывает сложно выжать максимум из подобной ситуации. В штрафной нужен кто-то еще, более мощный, и тогда тренеры вспоминают обо мне.

      Много лет назад я играл в Швеции нападающего, и эти навыки пригождаются сейчас. Когда мяч прилетает мне на голову, это всегда опасно!

      Я и сам говорю Леониду Слуцкому: «Тренер, поставь меня вперед! Я буду супербомбардиром!». Но это так, в шутку. Понятно, что когда ты в нападении, у тебя больше возможностей забивать, но лучшая позиция для меня та, где я играю сейчас», – сказал полузащитник.

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      Рейтинг: +13

      359569 31 июля 2015, 11:53

      за такой откровенный интервью...можно и лавочку заполировать

      -2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 31 июля 2015, 07:30

      Понтус просто красавчик!!!

      1
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 31 июля 2015, 07:10

      За то всё честно )

      2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 31 июля 2015, 00:54

      Для справки. Когда он привезли сюда это пойло(водка), Русские сказали ,что пить это нельзя, разводить с водой и делать настойки либо нерадведённой протирать механизмы , но пить нельзя - отрава

      1
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 31 июля 2015, 00:49

      Так говорит будто , то пойло которе сейчас называют водкой ,Россия привезла в Еыропу , а не европа сюда .....

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 30 июля 2015, 22:57

      водка традиционный напиток коней.

      -1
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 30 июля 2015, 21:47

      водка в любой стране есть

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 30 июля 2015, 20:35

      И огурчиком маринованным закусить

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      Рейтинг: +271

      artem 81 30 июля 2015, 19:45

      Потдерживает русские традиции

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