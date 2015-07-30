Ильярраменди отказался от перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Реала» Асьер Ильярраменди не намерен покидать мадридский клуб. 25-летний испанец отказался от предложения «Ливерпуля» и планирует остаться на «Сантьяго Бернабеу».



Marca отмечает, что новый главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес высоко ценит Ильярраменди, видя в нем «нового Хаби Алонсо».

В данный момент Ильярраменди травмирован, но ожидается, что к августовскому Audi Cup он вернется в строй.