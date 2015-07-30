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    Ильярраменди отказался от перехода в «Ливерпуль»

    Полузащитник «Реала» Асьер Ильярраменди не намерен покидать мадридский клуб. 25-летний испанец отказался от предложения «Ливерпуля» и планирует остаться на «Сантьяго Бернабеу».


    Marca отмечает, что новый главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес высоко ценит Ильярраменди, видя в нем «нового Хаби Алонсо».
    В данный момент Ильярраменди травмирован, но ожидается, что к августовскому Audi Cup он вернется в строй.
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    Источник: Marca

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    30.07.2015 11:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +92

      Morata29 31 июля 2015, 19:50

      Ливерпуль весьма хороший вариант, пора играть.
      А то так скамейка.. а потом вообще обратно в Реал Сосьедад, не факт конечно, но скорей всего. Игроков в полузащите много у Реала, а с новой тактической схемой и того меньше чем при Анчелотти. Не знаю, игрок то хороший... просто так карты сложились.

      0
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      Рейтинг: +5776

      ySS 31 июля 2015, 18:39

      Не оторвать от лавки Мадрида.

      0
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      Рейтинг: +13

      Gerard87 30 июля 2015, 12:34

      a Фирмино ?

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 12:10

      Может и правильно поступает..

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 30 июля 2015, 11:25

      После ухода Джерарда остались :Аллен, Джан, Хендерсон и Лейва в центре поля....да и еще Джан играл в защите. Маловато будет.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 июля 2015, 11:12

      25 лет... не поздновато ли начать видеть в нем нового Алонсо?

      1
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      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 30 июля 2015, 11:07

      Ну и дурак!

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