Ильярраменди отказался от перехода в «Ливерпуль»

Ливерпуль весьма хороший вариант, пора играть.
А то так скамейка.. а потом вообще обратно в Реал Сосьедад, не факт конечно, но скорей всего. Игроков в полузащите много у Реала, а с новой тактической схемой и того меньше чем при Анчелотти. Не знаю, игрок то хороший... просто так карты сложились.
Полузащитник «Реала» Асьер Ильярраменди не намерен покидать мадридский клуб. 25-летний испанец отказался от предложения «Ливерпуля» и планирует остаться на «Сантьяго Бернабеу».
Marca отмечает, что новый главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес высоко ценит Ильярраменди, видя в нем «нового Хаби Алонсо».
В данный момент Ильярраменди травмирован, но ожидается, что к августовскому Audi Cup он вернется в строй.
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