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  • Пять зарубежных клубов проявляют интерес к игрокам юношеской сборной России

Пять зарубежных клубов проявляют интерес к игрокам юношеской сборной России

28 июля 2015, 16:18
16

Целый ряд заграничных клубов проявляют интерес к футболистам юношеской сборной России для игроков не старше 19 лет, завоевавшей серебряные медали на недавнем чемпионате Европы.

Как сообщает источник, французские команды «Лион», «Нант» и «Сент-Этьен», а также два немецких клуба заинтересованы в услугах полузащитников Дмитрия Баринова («Локомотив»), Аяза Гулиева и Георгия Мелкадзе, а также вратаря Антона Митрюшкина (все - «Спартак»).

При этом наиболее высока вероятность перехода Митрюшкина: клубы готовы вести переговоры о выкупе у «Спартака» всех прав на 19-летнего голкипера, как утверждает источник.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия Митрюшкин Антон Баринов Дмитрий Гулиев Аяз
Комментарии (16)
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серИт
1438090083
митрюшкина к быкам, пускай развивается у нас
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Dodge87
1438090099
бежать надо ребята...бежать..неважно какая там зарплата будет.там вы станете профессионалами,а не будете деградировать как дзагоев....
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pipboy47
1438090332
Давайте! Это ваш шанс!!!! Цепляйтесь за него всеми руками.
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Asbjorn
1438090689
Дураки будут,если Митрюшкина продадут
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Gaverx
1438091762
Бегите ребята, бегите! Это, возможно, ваш единственный шанс добиться чего-то значимого в мире футбола.
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Зенит 2015
1438094963
Давно нужно запретить выезд всех специалистов, в том числе и спортсменов, на постоянное или временное проживание, а так же запретить работать за рубежом. Эмигрироваться разрешить только безполезным существам. Артистам, например. И то их, всех бездельников, обладателей бесполезных профессий, ЛБГТ, либералов, демократов, кухонную интеллигенцию и прочие отбросы нормального общества, отправить на пожизненную каторгу в Сибирь.
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112910415
1438095319
надо решаться, парни!
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Viktor41
1438097182
А почему наши клубы не вводят их в основу, а требуют отменить лимит на легионеров?
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Losharik
1438102330
Самое обидное,что как всегда не дадут возможности сыграть в норм условиях,а потом сгноят в запасе...
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nahan
1438166688
Рано им за кардон, они будущее основной сборной, пусть лучше хоть в ФНЛ будут играть под вниманием специалистов.
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