Пять зарубежных клубов проявляют интерес к игрокам юношеской сборной России

Целый ряд заграничных клубов проявляют интерес к футболистам юношеской сборной России для игроков не старше 19 лет, завоевавшей серебряные медали на недавнем чемпионате Европы.



Как сообщает источник, французские команды «Лион», «Нант» и «Сент-Этьен», а также два немецких клуба заинтересованы в услугах полузащитников Дмитрия Баринова («Локомотив»), Аяза Гулиева и Георгия Мелкадзе, а также вратаря Антона Митрюшкина (все - «Спартак»).



При этом наиболее высока вероятность перехода Митрюшкина: клубы готовы вести переговоры о выкупе у «Спартака» всех прав на 19-летнего голкипера, как утверждает источник.



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