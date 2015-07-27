Ловчев: «У Дзюбы сейчас конфетно-букетный период»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Роль Дзюбы я бы сейчас определил как «участвует буквально во всем». Он на своем месте, ему доверяет тренер и команда, он борется за мячи, скидывает, сам угрожает. Пересмотрите первый гол в матче с «Уралом», ведь Артем хорошо открылся, в касание принял мяч и просто классно пробил в дальний угол. Казалось, что Артем проиграет конкуренцию Хосе Саломону Рондону, но вот вам лимит. Получил шанс и им воспользовался. А если бы был другой лимит, сидел бы Дзюба на лавке и вокруг бы только и говорили: ну, Рондон что-то не очень, но Дзюба-то еще хуже. А тут совершенно другой вариант.