Ловчев: «У Дзюбы сейчас конфетно-букетный период»

Про лимит в точку,а так ощущение,что Ловчев про футбол от бабок у подьезда узнаёт.
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Про лимит в точку,а так ощущение,что Ловчев про футбол от бабок у подьезда узнаёт.
Я ожидал худшего от Дзюбы в связках Зени,но хоть так пока.
Гол Дзюбы очень неплохой, открывание, прием, удар, все на уровне. Считаю нам питерцам повезло что мы вовремя бесплатно подписали этого хорошего 26-летнего форварда, надеюсь Артем будет еще прогрессировать и забьет в этом сезоне в РПЛ голов 15-20.
Очень не плохо себя показал Артём в последнем матче!
Надеюсь, вираж еще устроит ему медовый месяц и расцелует Дзюбу в зюбы
Ну артемка, жди привет на Открывашке.
Ловчев во все красе. Как обычно бредит. Данни сидел на лавке из-за травмы. Это раз. Во-вторых и Шатов и Данни спокойно уживались на поле. Единственное с чем соглашусь, так это с тем. что Рондон сидит на лавке из-за лимита. Но я могу сказать, что Дзюба не хуже Рондона. Во всяком случае, пока не хуже. Соломон далеко не в каждом матче забивал чем бесил уважаемую публику невероятно. Я не хочу петь дифирамбы Дзюбе, но как написали ниже, в Ростове и Краснодаре Артем показывал неплохой футбол. Более того, очень хочется верить, что Дзюба будет не хуже Погребняка, как минимум. Ну и насчет букетно-конфетного периода Ловчев несет фигню. Дзюба сейчас имеет прекрасный шанс выиграть чемпионство. Какой еще стимул нужен?! Более того, Зенит играет в ЛЧ и у Дзюбы есть стимул рвать жилы, что бы показать, что он не хуже Рондона. Сплошной стимул вокруг. Это не считая того, что Артем вырвался из мяса, где ему не светило ничего, про определению. А тут у него в напарниках высококлассные мастера, которыми в свинарне и других командах и не пахло. Достаточно только Халка с Данни упомянуть.
Сезон длинный.Посмотрим.
Очередной раз товарищ Ловчев восьмиметровыми буквами написал "я ничего не понимаю в футболе".
Во-первых,Данни сидит на скамейке не из-за лимита,а потому что была травма.
И во-вторых.Дзюба и в СМ,Краснодаре,Ростове выдавал очень неплохие матчи.Правда было это крайне редко.Вчера кроме забитого гола,он ничем особо и не запомнился.Его просто закрыли,как закрывали и в предыдущих командах.И закрыли его далеко не самые лучшие защитники мира.Да и в матче с Динамо особо он не феерил.Так что пусть пройдет хотя бы туров десять,вот тогда и посмотрим.
Кроме дешевого популизма "лимитработает" Ловчев ничего и не сказал.
Полностью согласен. Кроме того, мяч он забил из-за ошибки Жевнова. На Дзюбе уже было двое защитников, и он мог только бить, а Жевнов вышел и оказался в полупозиции... Ну и получил мяч в ворота... А вот во втором эпизоде в том же тайме (там опять же Дзюбу Шатов вывел своим пасом на ворота) Дзюба был на мяче один, Жевнов вышел, сократил расстояние и мяч отбил...
Дзюба старается, в отсутствии рвения его не упрекнуть, но вот мастерства пока не прибавилось... Пусть он и играет рядом с Халком и Витселем... Поживём - увидим! Ну а с Рондоном его сравнивать пока просто нелепо. Рондон на голову выше по классу.