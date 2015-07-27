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    Ловчев: «У Дзюбы сейчас конфетно-букетный период»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
    «Роль Дзюбы я бы сейчас определил как «участвует буквально во всем». Он на своем месте, ему доверяет тренер и команда, он борется за мячи, скидывает, сам угрожает. Пересмотрите первый гол в матче с «Уралом», ведь Артем хорошо открылся, в касание принял мяч и просто классно пробил в дальний угол. Казалось, что Артем проиграет конкуренцию Хосе Саломону Рондону, но вот вам лимит. Получил шанс и им воспользовался. А если бы был другой лимит, сидел бы Дзюба на лавке и вокруг бы только и говорили: ну, Рондон что-то не очень, но Дзюба-то еще хуже. А тут совершенно другой вариант.
    Есть, правда, одно но. Артем такой игрок, которому нужно постоянно доказывать, чтобы у него зудело внутри. Так было в арендах, сейчас вот так в «Зените». Такой конфетно-букетный период, и хочется, чтобы Дзюба не менялся. Доказывать-то нужно прежде всего самому себе. И для Дзюбы очень хорошо, что сейчас из-за лимита Данни потерял место в составе, потому что Олег Шатов играет немного в другой манере. Португалец частенько сам доставляет мяч к штрафной, подтаскивает его туда. А вот Шатов старается это делать через пас, ищет партнеров. И Артем открывается, у него много мяча, что всегда в плюс», - сказал эксперт «Советского спорта».

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    Источник: «Советский спорт»

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    27.07.2015 08:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +533

      Levadia 28 июля 2015, 18:50

      Про лимит в точку,а так ощущение,что Ловчев про футбол от бабок у подьезда узнаёт.

      0
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      Рейтинг: +103

      skainet 28 июля 2015, 15:23

      ну впринципе во многом можно согласится ...но Данни не играет из за травмы вообще то ))

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      Рейтинг: +8

      kass-Nik > skainet 29 июля 2015, 16:05

      Вообще то из за лимита

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      Рейтинг: +30

      rado33 28 июля 2015, 13:19

      Я ожидал худшего от Дзюбы в связках Зени,но хоть так пока.

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      Рейтинг: +226

      рус фан 28 июля 2015, 01:55

      Гол Дзюбы очень неплохой, открывание, прием, удар, все на уровне. Считаю нам питерцам повезло что мы вовремя бесплатно подписали этого хорошего 26-летнего форварда, надеюсь Артем будет еще прогрессировать и забьет в этом сезоне в РПЛ голов 15-20.

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      Рейтинг: +433

      magnum3000 27 июля 2015, 20:35

      Очень не плохо себя показал Артём в последнем матче!

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      Рейтинг: +243

      KoValery 27 июля 2015, 16:55

      Надеюсь, вираж еще устроит ему медовый месяц и расцелует Дзюбу в зюбы

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 27 июля 2015, 15:01

      Ну артемка, жди привет на Открывашке.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 27 июля 2015, 12:28

      Ловчев во все красе. Как обычно бредит. Данни сидел на лавке из-за травмы. Это раз. Во-вторых и Шатов и Данни спокойно уживались на поле. Единственное с чем соглашусь, так это с тем. что Рондон сидит на лавке из-за лимита. Но я могу сказать, что Дзюба не хуже Рондона. Во всяком случае, пока не хуже. Соломон далеко не в каждом матче забивал чем бесил уважаемую публику невероятно. Я не хочу петь дифирамбы Дзюбе, но как написали ниже, в Ростове и Краснодаре Артем показывал неплохой футбол. Более того, очень хочется верить, что Дзюба будет не хуже Погребняка, как минимум. Ну и насчет букетно-конфетного периода Ловчев несет фигню. Дзюба сейчас имеет прекрасный шанс выиграть чемпионство. Какой еще стимул нужен?! Более того, Зенит играет в ЛЧ и у Дзюбы есть стимул рвать жилы, что бы показать, что он не хуже Рондона. Сплошной стимул вокруг. Это не считая того, что Артем вырвался из мяса, где ему не светило ничего, про определению. А тут у него в напарниках высококлассные мастера, которыми в свинарне и других командах и не пахло. Достаточно только Халка с Данни упомянуть.

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      Рейтинг: +55

      Kurtd 27 июля 2015, 09:55

      Сезон длинный.Посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +186

      zyxel410 27 июля 2015, 09:51

      Очередной раз товарищ Ловчев восьмиметровыми буквами написал "я ничего не понимаю в футболе".
      Во-первых,Данни сидит на скамейке не из-за лимита,а потому что была травма.
      И во-вторых.Дзюба и в СМ,Краснодаре,Ростове выдавал очень неплохие матчи.Правда было это крайне редко.Вчера кроме забитого гола,он ничем особо и не запомнился.Его просто закрыли,как закрывали и в предыдущих командах.И закрыли его далеко не самые лучшие защитники мира.Да и в матче с Динамо особо он не феерил.Так что пусть пройдет хотя бы туров десять,вот тогда и посмотрим.
      Кроме дешевого популизма "лимитработает" Ловчев ничего и не сказал.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > zyxel410 27 июля 2015, 15:31

      Полностью согласен. Кроме того, мяч он забил из-за ошибки Жевнова. На Дзюбе уже было двое защитников, и он мог только бить, а Жевнов вышел и оказался в полупозиции... Ну и получил мяч в ворота... А вот во втором эпизоде в том же тайме (там опять же Дзюбу Шатов вывел своим пасом на ворота) Дзюба был на мяче один, Жевнов вышел, сократил расстояние и мяч отбил...
      Дзюба старается, в отсутствии рвения его не упрекнуть, но вот мастерства пока не прибавилось... Пусть он и играет рядом с Халком и Витселем... Поживём - увидим! Ну а с Рондоном его сравнивать пока просто нелепо. Рондон на голову выше по классу.

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