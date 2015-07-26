РФПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар»

Несомненно, центральный матч второго тура РФПЛ состоялся не где-нибудь, а в Краснодаре, где одноименный клуб принимал самую популярную и титулованную команду России. В последнее время «Спартак» откровенно проваливает игры с «быками», а потому приход нового главного тренера Дмитрия Аленичева взывал к оптимизму, что наконец-то красно-белые покажут свою фирменную игру. Каждый пусть сам судит, получилась ли она в воскресенье у гостей, но результат нужный достигнут: победа. Причем добыта она была усилиями бывшего игрока «Краснодара» Юры Мовсисяна, который из непростой ситуации сумел забить на 12-й минуте.



26 июля. Краснодар. Стадион «Кубань» Краснодар - Спартак (Москва) - 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча Голы: 0:1 — Мовсисян, 12.



Краснодар: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский (Лаборде, 58), Мамаев, Петров, Ахмедов (Страндберг, 71), Перейра, Смолов, Ари (Вандерсон, 64). Спартак: Ребров, Д. Комбаров, Боккетти, Ромуло, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов (Давыдов, 84), Мовсисян (Зе Луиш, 62), Промес. Предупреждения: Калешин, 88; Широков, 90+4. Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).