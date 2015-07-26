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    РФПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар»

    Несомненно, центральный матч второго тура РФПЛ состоялся не где-нибудь, а в Краснодаре, где одноименный клуб принимал самую популярную и титулованную команду России. В последнее время «Спартак» откровенно проваливает игры с «быками», а потому приход нового главного тренера Дмитрия Аленичева взывал к оптимизму, что наконец-то красно-белые покажут свою фирменную игру. Каждый пусть сам судит, получилась ли она в воскресенье у гостей, но результат нужный достигнут: победа. Причем добыта она была усилиями бывшего игрока «Краснодара» Юры Мовсисяна, который из непростой ситуации сумел забить на 12-й минуте.


    26 июля. Краснодар. Стадион «Кубань»
    Краснодар - Спартак (Москва) - 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Мовсисян, 12.

    Краснодар: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский (Лаборде, 58), Мамаев, Петров, Ахмедов (Страндберг, 71), Перейра, Смолов, Ари (Вандерсон, 64).
    Спартак: Ребров, Д. Комбаров, Боккетти, Ромуло, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов (Давыдов, 84), Мовсисян (Зе Луиш, 62), Промес.
    Предупреждения: Калешин, 88; Широков, 90+4.
    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 21:58
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    Комментарии115
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      Рейтинг: -11

      бомжит 27 июля 2015, 15:27

      отскок сраптака, потом посмотрим где щемпионы закончат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 15:18

      спартаку срочно надо купить Ротаня, это символ выступлений спартака за последние 15 лет, тогда после разгромных поражений от Зенита и ЦСКА можно будет озоглавить новость: Зенит навалил спартаку на рота(ня)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      -AL-Arsenal-Armenia- 27 июля 2015, 13:03

      Мовсисян молодец, красивый гол и уважение к бывшему клубу, не стал праздновать гол)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:44

      Спартак вел игру и добыл важную победу, а быки разочаровали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 27 июля 2015, 10:41

      ПОЗОРНАЯ ИГРА КРАСНОДАРА! ПРОЯВИЛИ НЕУВАЖЕНИЕ К БОЛЕЛЬЩИКАМ И РУКОВОДСТВУ КЛУБА. ТАК ДЕЛО НЕ ПОЙДЕТ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Che84G 27 июля 2015, 10:32

      Над реализацией нужно поработать, совсем малость не хватает в завершение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Sportsmen Eken 27 июля 2015, 10:26

      И почему букмекеры считали Краснодар фаворитом?! Спартак норм сыграл

      1
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    • ...
      Рейтинг: +287

      vane4ek 27 июля 2015, 10:14

      Спартак вчера очень понравился, а Быки не были похожи сами на себя !) Красно-белые заслуженно взяли три очка!)

      3
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      Рейтинг: +81

      stavr74 27 июля 2015, 09:48

      молодцы
      и тролям рот заткнули ))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Qweas 27 июля 2015, 09:33

      Что сказать...
      Молодцы ! С почином!

      1
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