РФПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар»

отскок сраптака, потом посмотрим где щемпионы закончат
Несомненно, центральный матч второго тура РФПЛ состоялся не где-нибудь, а в Краснодаре, где одноименный клуб принимал самую популярную и титулованную команду России. В последнее время «Спартак» откровенно проваливает игры с «быками», а потому приход нового главного тренера Дмитрия Аленичева взывал к оптимизму, что наконец-то красно-белые покажут свою фирменную игру. Каждый пусть сам судит, получилась ли она в воскресенье у гостей, но результат нужный достигнут: победа. Причем добыта она была усилиями бывшего игрока «Краснодара» Юры Мовсисяна, который из непростой ситуации сумел забить на 12-й минуте.
Краснодар: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский (Лаборде, 58), Мамаев, Петров, Ахмедов (Страндберг, 71), Перейра, Смолов, Ари (Вандерсон, 64).