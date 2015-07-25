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    Видеотрансляция матча «Динамо» - «Мордовия» - на «Бомбардире»

    Московские динамовцы, потерпевшие гостевое поражение от «Зенита», сегодня в матче 2-го тура российской Премьер-лиги в Химках примут «Мордовию», которая в равной игре с «Локомотивом» пропустила обидный гол от Шкулетича, ставший единственным.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Мордовия». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 18:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 17:20
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +188

      Nikola45 26 июля 2015, 09:50

      Какой позор! Мордовия я не ожидал от вас! )))
      Соккер даже статью не стал писать (разгромную) по поводу вашей ничьей так он обескуражен ))
      Дно оно и есть Московское дно ))

      1
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 25 июля 2015, 23:13

      И с мокшей не справились ментухаи…

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 25 июля 2015, 23:00

      Смотреть было не на что…

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      LSM1980 25 июля 2015, 20:41

      Кобелев на серьезном уровне несколько лет не работал..отсюда и результаты у динамиков.Заштатную Мордовию уже не обыгрывают.Почему в основе не вышли Джуджак,Бюттнер,Ванкер?Вальбуэна стопрпоцентно уйдет с этого тонущего корабля.

      2
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf > LSM1980 25 июля 2015, 21:12

      Ванкер ло|_|_|ара, Бюттнер такой же как Соснин, играющий слева. Джу действительно не хватало, но боюсь у него предпродажная пауза.

      1
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > LSM1980 26 июля 2015, 13:11

      ты игру смотрел?)дальнейшие игры Мордовии посмотри обязательно,прежде чем камни кидать в чей-то огород

      0
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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS > LSM1980 26 июля 2015, 16:27

      Не надо Мордовию обливать грязью,с ее деньгами Динамо вообще бы ни чего не сыграло.А они молодцы,удачи им

      0
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 25 июля 2015, 20:10

      Справедливо!

      1
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 25 июля 2015, 19:46

      Мордовия молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 25 июля 2015, 19:45

      Обалдеть,как Динамо прёт.

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      Рейтинг: +17

      я беременна 25 июля 2015, 19:39

      халявный просмотр оформить не смогли чтоли? нафига я через бомбардир платно заходить буду если через поиск можно бесплатные найти? Дурь и баблогребство! фу!

      4
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 25 июля 2015, 19:36

      Не везет Мордовии...

      3
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > Vladimir32 25 июля 2015, 19:38

      Две перекладины в одной атаке..Динамо везёт.

      2
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 > andrefino13 25 июля 2015, 19:48

      Можно и так...

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 25 июля 2015, 19:25

      Молодеж Краснодар :Спартак -уже 0:1 !!!

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