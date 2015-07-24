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    Колосков: «Мой фаворит на пост тренера сборной – Бородюк»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, что имел ввиду, когда сказал, что тренера сборной нужно было назначить вчера. Вячеслав Иванович также назвал своего кандидата на пост наставника главной команды страны.

    «Говоря о том, что решение по тренеру должно быть принято уже вчера, имел ввиду то, что с решением уже запоздали. 5-го числа в сентябре у нас игра со Швецией. У нас начался уже сезон. Сейчас появится новый тренер, он должен определиться со своей обоймой, поговорить с игроками, узнать их состояние, отношение к происходящему. Тренер должен чувствовать пульс команды, говорить с их клубными тренерами. А если назначат за неделю до игры со шведами, то информации у тренера будет мало.
    Фаворит Мутко – Слуцкий? У меня такого мнения не сложилось. Он же не называет фамилию. Назначать будет он, отвечать ему, и аплодировать ему будем.Мой фаворит – Бородюк, но, поскольку отвечать Мутко, надо согласиться с его логикой.
    Хорошо знаю Бородюка, у него есть и мастерство, и характер, и понимание того, как надо тренировать. Он умеет общаться с футболистами, он там свой среди своих. Ему можно поручить очень важное дело» - цитирует Колоскова «Советский спорт».
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    Источник: «Советский спорт»

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    24.07.2015 12:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:59

      Трудно не согласиться с Колосковым.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 24 июля 2015, 17:45

      колосков-ты преступник!мы все помним как этот нег@дяй бородюк посвящал тебе ничью со сборной (не помню какой то средней командой)

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 14:10

      да хоть бы и так

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 12:44

      Да уже всё равно, если честно

      -1
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