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    Трансфер Бентеке в «Ливерпуль» стал самым дорогим среди бельгийских игроков

    Нападающий Кристиан Бентеке, перейдя из «Астон Виллы» в «Ливерпуль» за 46,2 миллиона евро, стал самым дорогим футболистом в истории бельгийского футбола, сообщает источник.

    Сумма трансфера 24-летнего форварда превышает переходы его соотечественников полузащитника Акселя Витцеля из «Бенфики» в «Зенит» и хавбека Эдена Азара из «Лилля» в «Челси», которые в 2012 году обошлись своим новым клубам в 40 миллионов евро.

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    23.07.2015 16:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Region64 23 июля 2015, 19:45

      Уж про Витселя молчали бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Nur.kz 23 июля 2015, 18:00

      Это временное явление. КДБ побьет рекорд.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Nur.kz 23 июля 2015, 20:06

      Только хотел написать. Или тот же Азар, если вдруг вздумает поменять клуб.

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 23 июля 2015, 17:58

      Надіюсь виправдає сподівання "червоних" фанів! YNWA!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 16:30

      С чем его и поздравляем

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      Рейтинг: +117

      Marchen 23 июля 2015, 16:29

      ливер решает)))

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 23 июля 2015, 16:18

      Серьезная сумма!) Главное что бы заиграл!) Форвард то толковый!) Удачи на Энфилде!)

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