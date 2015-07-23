Трансфер Бентеке в «Ливерпуль» стал самым дорогим среди бельгийских игроков

Нападающий Кристиан Бентеке, перейдя из «Астон Виллы» в «Ливерпуль» за 46,2 миллиона евро, стал самым дорогим футболистом в истории бельгийского футбола, сообщает источник.

Акселя Витцеля из «Бенфики» в «Зенит» и хавбека Эдена Азара из «Лилля» в «Челси», которые в 2012 году обошлись своим новым клубам в 40 миллионов евро.



Сумма трансфера 24-летнего форварда превышает переходы его соотечественников полузащитникаиз «Бенфики» в «Зенит» и хавбекаиз «Лилля» в «Челси», которые в 2012 году обошлись своим новым клубам в 40 миллионов евро. "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!