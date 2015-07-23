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    Симонян: «Сборная России выйдет в финальную часть Евро-2016»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян уверен, что сборная России выйдет в финальную часть чемпионата Европы 2016 года. Национальная команда занимает третье место в отборочной группе G, в шести матчах набрав 8 очков. Австрия, идущая на первом месте, имеет в своем активе 16 баллов, а Швеция (2-е место) – 12.

    «В последнее время меньше говорим о самом футболе, а больше о лимите на легионеров, зарплате тренеров сборной России и так далее, – цитирует «Р-Спорт» Симоняна. – Тем не менее, наши спортсмены выигрывают турниры, а мы об этом почти не говорим. Видимо, раз наши юноши достигают успехов, значит, не так плох российский футбол, как его бичуют. Что касается взрослого футбола, то надежда умирает последней, у нас четыре отборочные игры к чемпионату Европы, и мы уверены: в финальную часть мы обязаны выйти и обязательно выйдем».

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    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2015 12:58
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    Комментарии (18)
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    New_Look
    1437651379
    мда, я думал только Мутко и Карпин так шутить умеют...
    Ответить
    mr.Deneb
    1437655272
    Новому главному тренеру пора уже работать, анализировать прошедшие игры сборной, думать о составе. В начале сентября решающие матчи, а чинуши опять тянут до последнего. Вот горе-то горькое.
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    Независимый_эксперт
    1437655432
    Почему чюрку поставили президентом РФС? Непорядок(((
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    serppion
    1437660363
    Читая подобное, на ум приходит анекдот про старую клячу на бегах "Ну, не шмогла я, не шмогла..."
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    MALOVAR
    1437660647
    Да это и не обсуждается
    Ответить
    Rusti
    1437661763
    Если даже выйдем на Евро 16 ,что там делать
    Ответить
    Водитель КамАЗа
    1437665331
    Уже оплачено?
    Ответить
    КВИДАК
    1437669610
    потому что команды занимающие третьи места в группе можно пройти в стыках.Евро угробили расширив число участников
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    Gloomy59
    1437676128
    Это на каком канале передавали, такой фантастический фильм?????
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    ologreds
    1694997561
    numo436479
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