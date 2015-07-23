Симонян: «Сборная России выйдет в финальную часть Евро-2016»

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян уверен, что сборная России выйдет в финальную часть чемпионата Европы 2016 года. Национальная команда занимает третье место в отборочной группе G, в шести матчах набрав 8 очков. Австрия, идущая на первом месте, имеет в своем активе 16 баллов, а Швеция (2-е место) – 12.









«В последнее время меньше говорим о самом футболе, а больше о лимите на легионеров, зарплате тренеров сборной России и так далее, – цитирует «Р-Спорт» Симоняна. – Тем не менее, наши спортсмены выигрывают турниры, а мы об этом почти не говорим. Видимо, раз наши юноши достигают успехов, значит, не так плох российский футбол, как его бичуют. Что касается взрослого футбола, то надежда умирает последней, у нас четыре отборочные игры к чемпионату Европы, и мы уверены: в финальную часть мы обязаны выйти и обязательно выйдем». «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!