Вопрос с главным тренером сборной России должен решиться к началу августа

Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду, что решение по новому главному тренеру сборной России будет принято в ближайшее время. Ранее пост наставника российской команды покинул Фабио Капелло, с которым РФС расторг договор по обоюдному согласию.



«Надеюсь, что решение по главному тренеру сборной России будет принято до начала августа. Это может произойти сегодня, а может через пару недель. Мой собственный фаворит? Вы и сами лучше меня понимаете, кто это, но есть ряд нюансов. Уже начался чемпионат, нельзя просто взять и выдернуть человека из клуба. Мы работаем над этим вопросом», – передает слова Мутко «Чемпионат».



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