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    • Вопрос с главным тренером сборной России должен решиться к началу августа

    Вопрос с главным тренером сборной России должен решиться к началу августа

    Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду, что решение по новому главному тренеру сборной России будет принято в ближайшее время. Ранее пост наставника российской команды покинул Фабио Капелло, с которым РФС расторг договор по обоюдному согласию.

    «Надеюсь, что решение по главному тренеру сборной России будет принято до начала августа. Это может произойти сегодня, а может через пару недель. Мой собственный фаворит? Вы и сами лучше меня понимаете, кто это, но есть ряд нюансов. Уже начался чемпионат, нельзя просто взять и выдернуть человека из клуба. Мы работаем над этим вопросом», – передает слова Мутко «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 13:02
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    Комментарии (11)
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    112910415
    1437561088
    неужели решится клуб расформировать?!
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    cska plus
    1437566480
    кого он имеет ввиду?
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    New_Look
    1437567388
    Коротко: у Мутко есть фаворит, кто будет тренером он не знает, но надеется что до начала августа узнает. Странно, мысли те же, а в пересказе бред какой-то!
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    New_Look
    1437567649
    Вы и сами лучше меня понимаете, кто это -------------------------------- я, например, не понимаю, кто это. Следовательно, Мутко еще хуже меня понимает, кто является его фаворитом?
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    MALOY74
    1437570132
    А почему Хомуху не рассматриваете?
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    nahan
    1437580350
    Выдернуть тренера из клуба не хотят, а что делали раньше.
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    ologreds
    1694997568
    numo436366
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