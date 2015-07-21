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    Бендтнер отстранен от тренировок с «Вольфсбургом» из-за плохой формы

    Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Дании Никлас Бендтнер отстранен от тренировок с командой.

    По информации источника, главный тренер Дитер Хеккинг принял решение отстранить футболиста от работы в общей группе из-за плохой игры в товарищеском матче с «Аяксом» (1:1). Бендтнер провел в том матче на поле 45 минут и теперь будет работать по индивидуальной программе, разработанной тренером «Вольфсбурга» по физической подготовке.
    В минувшем сезоне 27-летний датчанин забил 1 мяч в 18 матчах за «волков» в Бундеслиге.

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    Источник: Kicker.de

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    21.07.2015 15:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 21:52

      правильно.с ленивыми так и надо.))

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 21 июля 2015, 20:16

      Чемодан-вокзал-Копенгаген.

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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:39

      Бревно отстранить нельзя...

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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 21 июля 2015, 17:42

      Вот это я понимаю, не готов иди готовься.
      А у нас в няньки играют

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      Рейтинг: +11

      Nikita Ломачёв 21 июля 2015, 16:44

      Лорду простительно

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      Рейтинг: +24

      reni-05 21 июля 2015, 15:53

      павлюченко и он похожи

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      Рейтинг: +11

      Nikita Ломачёв > reni-05 21 июля 2015, 16:44

      ты сравнил ЛОРДА и обычное дерево

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Nikita Ломачёв 21 июля 2015, 21:53

      лорд тоже обычное дерево.))только из поместья.каторое дает право на титул.)))

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