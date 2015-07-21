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    Сборная Греции лишилась второго тренера за год

    Серхио Маркарян ушел с поста главного тренера сборной Греции, сообщает источник. Уругваец возглавил чемпионов Европы-2004 в феврале после увольнения Клаудио Раньери.

    На данный момент греки занимают последнее место в группе F отборочного турнира Euro-2016, набрав 2 очка после 6 игр.
    «Я встал во главе сборной в трудный период и сделал все, что мог, – подчеркнул Маркарян. – Прошу прощения у всех болельщиков сборной за неудовлетворительные результаты. Благодарю всех за поддержку и доверие».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 15:20
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    Комментарии (4)
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    Caesar555
    1437486278
    Слабо греки играют после ЧМ.
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    nahan
    1437496559
    Поздновато исправлять...
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    Die Roten
    1437504719
    никто им не подходит в последнее время.
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    ologreds
    1694997574
    numo436264
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