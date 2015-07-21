Сборная Греции лишилась второго тренера за год

Серхио Маркарян ушел с поста главного тренера сборной Греции, сообщает источник. Уругваец возглавил чемпионов Европы-2004 в феврале после увольнения Клаудио Раньери.





На данный момент греки занимают последнее место в группе F отборочного турнира Euro-2016, набрав 2 очка после 6 игр.



«Я встал во главе сборной в трудный период и сделал все, что мог, – подчеркнул Маркарян. – Прошу прощения у всех болельщиков сборной за неудовлетворительные результаты. Благодарю всех за поддержку и доверие».

