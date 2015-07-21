Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» не стал продавать Бензема «Арсеналу»

    Лондонский «Арсенал» на днях сделал официальное предложение мадридскому «Реалу» о покупке нападающего «сливочных» Карима Бензема, но получил твердый отказ. «Канониры» предложили за французского форварда 45 миллионов евро.
    В минувшем сезоне Примеры футболист провел 29 матчей и забил 15 мячей.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 10:24
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:31

      Может оно и к лучшему...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      arsa-fan 22 июля 2015, 05:06

      Скорее он перейдет. Но дореаловский бензема был лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      JeroRamos 21 июля 2015, 21:43

      Бенз лучший нап для Реала...он мне напоминает Роналдо....и еще у него много голевых передач

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 15:56

      неужели арсенал серьезно столько предлагал за него.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      P4ELINE 21 июля 2015, 15:49

      Реал молодцы держитесь до конца. Не нужно нам это бревно. И так одно из Франции есть его нам и так хватает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ronaldo RM 21 июля 2015, 15:27

      Криштиану Роналду бойкотировал тренировку «Реала»

      Португалец досрочно покинул занятие, в то время как все его партнеры продолжили тренироваться.

      По информации издания Sport, 30-летний Криштиану не скрывает недовольства методами работы Бенитеса. В частности, футболисту не понравились некоторые упражнения, которые были предложены игрокам лично Рафой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten > Ronaldo RM 21 июля 2015, 15:56

      плохо когда нет дисциплины.тренера надо слушать.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Father of Russian footbal 21 июля 2015, 14:32

      Отличный был бы трансфер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 21 июля 2015, 11:03

      Збс

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Paveloff > No problem 21 июля 2015, 13:34

      Збс арсеналу, что его не купили?!)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      No problem > Paveloff 21 июля 2015, 13:43

      Збс Реалу че не продали)
      Такой технарь самим нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 10:35

      он пригодится Реалу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 10:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      арсенал мешок

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11