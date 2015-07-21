«Реал» не стал продавать Бензема «Арсеналу»

Может оно и к лучшему...
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Может оно и к лучшему...
Скорее он перейдет. Но дореаловский бензема был лучше
Бенз лучший нап для Реала...он мне напоминает Роналдо....и еще у него много голевых передач
неужели арсенал серьезно столько предлагал за него.
Реал молодцы держитесь до конца. Не нужно нам это бревно. И так одно из Франции есть его нам и так хватает
Криштиану Роналду бойкотировал тренировку «Реала»
Португалец досрочно покинул занятие, в то время как все его партнеры продолжили тренироваться.
По информации издания Sport, 30-летний Криштиану не скрывает недовольства методами работы Бенитеса. В частности, футболисту не понравились некоторые упражнения, которые были предложены игрокам лично Рафой.
плохо когда нет дисциплины.тренера надо слушать.))
Отличный был бы трансфер.
Збс
Збс арсеналу, что его не купили?!)
он пригодится Реалу.