«Реал» не стал продавать Бензема «Арсеналу»

Лондонский «Арсенал» на днях сделал официальное предложение мадридскому «Реалу» о покупке нападающего «сливочных» Карима Бензема, но получил твердый отказ. «Канониры» предложили за французского форварда 45 миллионов евро.





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