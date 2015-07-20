Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Урал» в гостях побеждает «Кубань»

    Дмитрий Хохлов дебютировал в качестве главного тренера «Кубани». Дома краснодарская команда принимала «Урал» под руководством Виктора Гончаренко – бывшего наставника южан. Помимо Хохлова за «Кубань» с первых минут дебютировал Андрей Аршавин, подписанный в качестве свободного агента. Так же впервые сыграл за краснодарский клуб Роман Павлюченко, вышедший на замену. Гости имели преимущество в первом тайме, однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во второй половине матча игра стала равной, но на 73-й минуте вышедший на замену Эдгар Манучарян открыл счет. Уже в дополнительное время Ерохин заработал пенальти, который реализовал Герсон Асеведо.

    20 июля. Краснодар. Стадион «Кубань».
    «Кубань» (Краснодар) - «Урал» (Екатеринбург) - 0:2 Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 - Манучарян, 73; 0:2 - Асеведо (пен.), 90+3.
    Кубань: Беленов, Мельгарехо, Шандау, Шуньич, Манолев, Кулик, Рабиу, Игнатьев (Хубулов, 75), Аршавин (Букур, 84), Ткачев, Бальде (Павлюченко, 65).
    Урал: Жевнов, Хозин, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Ерохин, Емельянов, Сапета, Бурмистров (Ставпец, 75), Лунгу (Манучарян, 69), Дорожкин (Асеведо, 84).
    Предупреждения: Дорожкин, 45; Аршавин, 57; Игнатьев, 61.
    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии378
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Denfard 21 июля 2015, 20:39

      Урал надрал Кубань это сенсация молодцы теперь надо браться за Зенит если надерёте буду болеть за вас мне хочется что бы наш футбол менялся в лучшую сторону так как надоело смотреть на стоячих оловянных горя футболистов а Урал нашёл достойных ребят только не стойте не робейте перед Зенитом а покажите уральский характер победоносца Гончаренко вперёд УДАЧИ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      andrefino13 > Denfard 22 июля 2015, 17:28

      Нельзя в нашей стране хвалить.Это видимо главное,что нам надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Alec7183 21 июля 2015, 20:09

      Отлично,просто великолепно! Урал порадовал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 21 июля 2015, 19:53

      да,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 21 июля 2015, 19:47

      И сразу дерби Урал - Зенит. ,матч лидеров чемпионата в следующем туре.Гончаренко покажи Боашу где раки зимуют).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      ДЮСШ3 21 июля 2015, 19:18

      То что Аршавин и Павлюченко не в форме это было понятно и до матча а вот как завтра играть Кубани непонятно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 21 июля 2015, 18:42

      Аршавин показал уровень футбола Зенита !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      комиссар Ж 21 июля 2015, 18:28

      как может помочь один игрок команде ,с которой ни разу не играл вместе да ещё сидя пять лет на лавке ?? и даже с таким багажом Аршавин выдал несколько блестящих пасов ...Думаю Дрюха ещё заткнет рты слабомыслящим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 21 июля 2015, 18:24

      что за отвратительный дизайн у бомбардира

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Миша79 21 июля 2015, 17:34

      не проходите мимо
      предлагаю реальный заработок на сео-спринте
      регайтесь по моей ссылке-копируйте и вводите в
      браузерную строку и я расскажу вам и дам
      номера заданий которые приносят мне от 60 до 120
      рублей в день ненапрягаясь-работаю- параллельно
      играя в свои любимые игры
      я давно не трачу деньги на мобильную связь и
      спокойно покупаю прем аккаунт в мире танков а в 11
      на 11 спокойно зарабатываю на хороший вип ранг
      http://www.[ссылки запрещены, читайте правила]?ref=6227245
      попробуйте-понравится и мне подскажете как
      заработать больше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      el barsa > Миша79 21 июля 2015, 17:53

      ИДИ НА Х.УЙ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      el barsa 21 июля 2015, 17:16

      Б.ЛЯ Х.УЛЕ ОТКЛЮЧИЛИ КОМЕНТАРИИ НА САЙТЕ.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11