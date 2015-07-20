Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко: «Полтора месяца был безработным, а в «Кубани» я свой»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко отметил, что чувствует себя своим в составе желто-зеленых. 33-летний футболист остался в запасе на домашний матч первого тура РФПЛ с «Уралом».
    «Приятно, что вернулся. В Краснодаре все: родители, вся родня - и моя, и жены. Очень приятно. Свой. Теперь остается только доказать это на поле. Говорить громкие слова не хочется, надо доказывать на поле. "Кубань" - хорошая команда с высокими задачами. Полтора месяца был безработным. Хочется играть еще», - сказал Павлюченко в эфире телеканала «Наш футбол».
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 20:07
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 июля 2015, 23:14

      Скоро и в Газовике будешь чувствовать себя, как дома.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 21 июля 2015, 17:35

      Тренироваться надо было, тренироваться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 июля 2015, 13:26

      Тогда тебе не в эту команду. Безработные, спившиеся, без определенного места жительства...собираются в другом клубе..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      kamelot 21 июля 2015, 13:04

      Павлюченко: «Полтора месяца был безработным, а в «Кубани» я палерую скамейку, всё при деле»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      KURUM 21 июля 2015, 09:06

      Домой это хорошо, а вот доказать это уже врятли..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 июля 2015, 09:00

      Свой...Вот поэтому и нет шансов у Кубани..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 05:48

      Да, сам Роман уроженец Краснодарского края! Можно сказать вернулся в родные края) В Локомотиве Павлюченко играл через раз и даже уход Ндойе в Халл Сити сильно не поменял картины. Удачи бронзовому призеру ЕВРО-2008 в Кубани)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 21 июля 2015, 02:27

      Кубань ждет от Романа голов он должен это понимать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 02:19

      почему аватарки не видно???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 21 июля 2015, 01:37

      го*вно зинит

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11