ФНЛ. «Газовик» справился с «Факелом»

Финал Лиги Чемпионов 2017 Газовик(Оренбург)-Зенит(Санкт-Петербург)0:0(5:4по пен.)Великое дерби Газпрома!!!
Оренбургский "Газовик" на своем поле одолел воронежский "Факел" в матче третьего тура ФНЛ.
20 июля. Оренбург. Стадион "Газовик"
"Газовик" (Оренбург) - "Факел" (Воронеж) - 1:0
Голы: 1:0 - Парняков, 52.
"Газовик": Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков (Кобялко, 90+1), Бреев (Воробьев, 89), Афонин, Шогенов, Аппаев (Делькин,63), Маркелов (Кабутов, 69).
"Факел": Саутин, Багаев, Тихий, Могилевский, Абазов, Бекетов (Свежов, 75), Мурнин, Дутов, Заболотный, Турик (Бирюков, 60), Альшин (Коробов, 71).
Предупреждения: Абазов, 22; Малых, 30; Маркелов, 59; Могилевский, 68.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
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