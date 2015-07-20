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    ФНЛ. «Газовик» справился с «Факелом»

    Оренбургский "Газовик" на своем поле одолел воронежский "Факел" в матче третьего тура ФНЛ.
    20 июля. Оренбург. Стадион "Газовик"
    "Газовик" (Оренбург) - "Факел" (Воронеж) - 1:0
    Голы: 1:0 - Парняков, 52.
    "Газовик": Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков (Кобялко, 90+1), Бреев (Воробьев, 89), Афонин, Шогенов, Аппаев (Делькин,63), Маркелов (Кабутов, 69).
    "Факел": Саутин, Багаев, Тихий, Могилевский, Абазов, Бекетов (Свежов, 75), Мурнин, Дутов, Заболотный, Турик (Бирюков, 60), Альшин (Коробов, 71).
    Предупреждения: Абазов, 22; Малых, 30; Маркелов, 59; Могилевский, 68.
    Судья: Игорь Федотов (Москва).
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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 19:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Karim056oren. 31 июля 2015, 19:06

      Финал Лиги Чемпионов 2017 Газовик(Оренбург)-Зенит(Санкт-Петербург)0:0(5:4по пен.)Великое дерби Газпрома!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      ShiX 20 июля 2015, 21:27

      У Факела самые сложные игры были.Томь,Тосно,Газовик.Думаю у ни все норм будет.

      1
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      Рейтинг: +60

      Shaft 20 июля 2015, 20:55

      3 из 3х - стабильно идём!

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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:46

      Факела жалко!

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      Рейтинг: +14

      kostik 84 20 июля 2015, 19:49

      3 поражения уже...

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