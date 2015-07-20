Слуцкий: «Спарта» - это бренд, команда не может быть слабой»

Только победа!
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой».
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой».
Только победа!
Порвем, если реализацию подправим
Спарта - бренд; ЦСКА - бред.
МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!
ЭТО СПАРТА !!!
надеюсь еще никто не шутил ))
А может "Спарта" - это КОСМОС? Или целая ГАЛАКТИКА? Шли бы Вы поскорее, Леонид Викторович, в сборную! А с этим "брендом" дайте разобраться Черчесову, Хомухе или Петреску! Время идёт...
Если не проходить Спарту то зачем стремиться играть в ЛЧ? Просто получить бабло за участие и сразу домой!
Спарта - это бренд и не может быть слабой?!!! Ну-ну, у нас вон Торпедо тоже бренд.... и что с этого!?