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    Слуцкий: «Спарта» - это бренд, команда не может быть слабой»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой».

    «Посмотрели прошлогодние матчи, навели справки. Чемпионат Чехии стартует 25-го числа, и удобно, что мы с "Крыльями Советов" будем играть 24-го: смогу полететь и посмотреть, как соперник будет выглядеть в первом туре. Мы встречались несколько лет назад в Лиге Европы. "Спарта" -это бренд, команда не может быть слабой, она всегда в числе лидеров чешского футбола.
    В Чехии обученные команды, футболисты потом переходят в ведущие европейские лиги. Не исключение и нынешняя „Спарта“. Для их футболистов матчи в Лиге чемпионов - возможность продать себя, выйти на новый уровень. Ждем тяжелых поединков, наверняка они такими и будут", - сказал Слуцкий на телеканале «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    20.07.2015 01:03
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +50

      alexxxi 21 июля 2015, 21:36

      Только победа!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 21 июля 2015, 10:15

      Порвем, если реализацию подправим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga 20 июля 2015, 16:26

      Спарта - бренд; ЦСКА - бред.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 20 июля 2015, 14:34

      Может ЦСКА очень сильно повезет, и обыграют они чехов,
      хотя бы по пенальти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 20 июля 2015, 12:39

      МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!

      3
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      Рейтинг: +47

      Мудрый Человек 20 июля 2015, 11:43

      ЭТО СПАРТА !!!
      надеюсь еще никто не шутил ))

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 июля 2015, 11:16

      Спарта обыграет цска.
      Тут без вариантов.

      0
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      Рейтинг: +414

      Tajfun > REDWHITE_ 20 июля 2015, 14:17

      А как те вариант.
      ЦСКА проходит в группу ЛЧ?

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июля 2015, 11:05

      А может "Спарта" - это КОСМОС? Или целая ГАЛАКТИКА? Шли бы Вы поскорее, Леонид Викторович, в сборную! А с этим "брендом" дайте разобраться Черчесову, Хомухе или Петреску! Время идёт...

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 20 июля 2015, 08:49

      Если не проходить Спарту то зачем стремиться играть в ЛЧ? Просто получить бабло за участие и сразу домой!

      -2
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 20 июля 2015, 08:43

      Спарта - это бренд и не может быть слабой?!!! Ну-ну, у нас вон Торпедо тоже бренд.... и что с этого!?

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