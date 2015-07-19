Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бартомеу: «Если Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания»

    Вчера Хосеп Бартомеу выиграл президентские выборы у Жоана Лапорта, который едва ли не гарантировал, что в случае своей победы подпишет хавбека "Ювентуса" Поля Погба.
    Глава "Барселоны" не гарантирует трансфер французского игрока, но готов над этим подумать.
    "Если наставник Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания. В целом, сейчас можно говорить, что у нас готов состав на новый сезон. Но если тренер попросит усиление, то возможности для этого открыты", - сказал Бартомеу.
    Этим летом клуб оформил сделки по Алейше Видалю и Арде Турану, но помочь команде они смогут лишь с января.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 20 июля 2015, 08:27

      да никого не надо подписывать состав укомплектован
      следующие трансферы будут только во вред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:46

      Барселоне больше подошел бы Илкай Гюндоган) Фишка в том, что, если каталонский суперклуб заплатит за Поля огромные деньги, то не факт, что он еще заиграет у них. И тогда это будет самый провальный трансфер Барсы за долгое время!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 июля 2015, 06:53

      Предвыборные заявления

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1599

      TheDDS 19 июля 2015, 23:19

      Про это будем к следующему лету думать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 19 июля 2015, 22:50

      Ба вам, а не Погба))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 19 июля 2015, 21:58

      Хосеп Бартомеу:

      "Если наставник Луис Энрике попросит Погба, то мы изучим вероятность такого подписания."

      "Но если его попросит Месси,Погба будет в клубе через 15 минут"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Jeck Denielse 19 июля 2015, 23:00

      Верно подметил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      Apsny 19 июля 2015, 21:45

      Больше о его сумме говорят нежели о том чего он добился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      mamrik-09 19 июля 2015, 21:37

      Дв ну зачем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 21:15

      не надобно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 19 июля 2015, 21:06

      надеюсь Энрике не захочет подписать Погба.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Lionel Messi-10 19 июля 2015, 22:56

      Я тоже

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11