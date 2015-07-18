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    Стерлинг: «Я разочарован тем, как пришлось уходить из «Ливерпуля»

    Новичкок "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг прокомментировал критику, с которой он столкнулся после ухода из "Ливерпуля". По его словам, он действительно разочарован ситуацией.

    «Я был немного разочарован тем, как я ушел. Это была главная проблема в этой ситуации - как я ушел из «Ливерпуля». Я остался в хороших отношениях с клубом, с игроками, с тренером и желаю им всего самого наилучшего в этом сезоне. Но меня действительно разочаровало то, как мне пришлось уходить. С самого первого момента, когда я услышал об интересе «Сити», я захотел присоединиться к ним из-за пути их развития. Думаю, что я поступил правильно. У меня свои собственные цели, включая амбиции, и я постараюсь взять трофеи с этим клубом», - заявил Стерлинг.

    Напомним, что "Манчестер Сити" заплатил за переход игрока 49 млн фунтов.

    Другие трансферные события чемпионата Англии удобно отслеживать в нашей обновляемой таблице переходов АПЛ

    Источник: Daily Mail

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    18.07.2015 16:47
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    Комментарии96
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:30

      Удачи, конечно, Стерлингу, но он должен понять чувства болельщиков Ливерпуля.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 10:35

      Все правильно сделал, Рахим! Парень он амбициозный, с большими планами и Ман.Сити ему вполне может дать гораздо больше, чем Ливерпуль. Ну а болельщикам мерсисайдского клуба надо просто это понять и принять)

      0
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      Рейтинг: +7

      Бешеный Джек 19 июля 2015, 04:14

      молокосос поперся за баблом

      0
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      Рейтинг: +69

      Garri98 19 июля 2015, 02:49

      Стерлинг на правильном пути . Удачи ему!!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      Alb 19 июля 2015, 02:31

      Стерлинга рызыграли как пешку за большие деньги. В этой команде у него нет особых путей развития..
      Для Сити это маркетинг

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      Рейтинг: +13

      Alb 19 июля 2015, 02:29

      Глушаков тоже уходил в свое время за трофеями...

      0
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      Рейтинг: +12

      заDOOMчивый 18 июля 2015, 23:27

      На мой взгляд МС не подходит Рахиму, т к в последнее время Сити играет в менее скоростной футбол. Реал или Арсенал,вполне могли реализовать потенциал темнокожего.
      Но за такую сумму - его просто выпихнули из клуба,даже если бы он не хотел уходить. в МС ему будет сложно пробиться в основу,даже Насри лавку полирует... Предполагаю,что в выйграше остался Ливерпуль(хотя я расстроен уходом Рахима,всё таки клуб он тянул за хвост,придавал динамики и харизмы),а вот МС и Стерлинг могут не сработаться.

      2
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 18 июля 2015, 23:19

      поглядим на рахимку в МС, на его амбиции

      0
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      Рейтинг: +72

      Тага Дага 18 июля 2015, 22:57

      На мой взгяд что Ливерпуль и М.сити команды одного уровня,на данный момент,Ливерпуль 19 чемпионы,и 5 раз взяли кубок чемпионов...у Сити таких результатов никогда не будет...просто там платят два раза больше,вот и вся разница.

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      Рейтинг: +69

      Garri98 > Тага Дага 19 июля 2015, 02:52

      продав Стерлинга , ливер стал на две головы ниже сити.

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 18 июля 2015, 22:08

      Кокетничает.

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