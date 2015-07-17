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    Шалимов покинул должность заместителя спортивного директора РФС

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян сообщил, что бывший игрок сборной СССР и России Игорь Шалимов покинул пост заместителя спортивного директора Российского футбольного союза. Шалимов занимал эту должность с апреля 2011 года.
    "Да, Шалимов ушел, никакой драмы в этом нет, поработал и ушел, наверняка найдет себе новое место работы", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
    Ранее Шалимов был главным тренером женской сборной России, а также возглавлял мужскую команду на Универсиаде в Казани.
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 11:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 17:38

      Действительно ни какой драмы.

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      Рейтинг: +7

      polc85 17 июля 2015, 14:48

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +14

      maroof-k 17 июля 2015, 14:28

      вот вот надо обновит всех

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 17 июля 2015, 12:34

      Нечего этому кляузнику в РФС делать!!! Как он вообще туда попал???!!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 11:47

      В свете вполне вероятного прихода питерца Мутко правильно сделал

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 17 июля 2015, 11:40

      не хочет с Мутко иметь никаких дел!

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 17 июля 2015, 11:39

      В РФС надо провести сталинскую "чистку" как в 30-ых годах,всех бездельников,всех чиновников не приносящих результатов на благо отечественного футбола пинком под зад с конфискацией приоретенного "непосильным трудом"

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