Шалимов покинул должность заместителя спортивного директора РФС

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян сообщил, что бывший игрок сборной СССР и России Игорь Шалимов покинул пост заместителя спортивного директора Российского футбольного союза. Шалимов занимал эту должность с апреля 2011 года.

"Да, Шалимов ушел, никакой драмы в этом нет, поработал и ушел, наверняка найдет себе новое место работы", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".