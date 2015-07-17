«Бомбардир»: начинаем тестировать новый дизайн сайта

Добавьте на сайт ЧЕМПИОНАТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА, если есть такая возможность.
www.cfu2015.com/matches/premier-leagueCFU/
Добавьте на сайт ЧЕМПИОНАТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА, если есть такая возможность.
www.cfu2015.com/matches/premier-leagueCFU/
Очень нравится сайт, но всплывающая снизу реклама убивает
А текстовые трансляции параллельно видео не предполагаются?
добавить забитые/пропущенные в таблицах игр СБОРНЫХ, да и флаги в таблицах не помешают
Захожу с телефона, всегда смотрел полную версию сайта... А сейчас каждый раз при запуске кидает на мобильную версию, приходиться всегда мотать вниз и ставить полную версию. А можно сделать, один раз поставил полную версию и всё. При следующем посещении сразу на полную версию чтобы заходил.???
Уточню у специалистов. Но мне кажется, что, как и на всех ведущих сайтах, всегда открывается мобильная версия (если она есть). И нельзя установить обратное по умолчанию.
А про профиль где можно посмотреть ответы на комменты как будто и не слышали...
На мой взгляд, нужно ещё "причесать" шрифты и поработать со цветовым решением. Впечатление при общем взгляде на страницу: рубрики стран, турнирная таблица, анонсы новостей и тексты исполнены одинаковым по размеру и жирности шрифтами. Цвета пока - плоские плашки, без объёма и картушей. Логотип мяча в таблице - сильно "бъёт по глазам" своим размером, хотя и мало функционален - просто нет ещё счёта, а места занимает много. В общем, надо ещё раз взвесить информационные приоритеты в цвете и шрифте.