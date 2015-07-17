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    «Бомбардир»: начинаем тестировать новый дизайн сайта

    В начале июля мы проанонсировали серьезные изменения, которые в течение месяца произойдут на сайте "Соккер.ру". Как мы уже неоднократно сообщали, наш проект не может больше существовать на домене www.soccer.ru и переезжает на новый домен www.bombardir.ru, а также меняет свое название на "Бомбардир". Полноценный запуск нового портала намечен на 1 августа, а пока новая редакция знакомится с читателями "Соккер.ру", вместе с которыми готовится к новому футбольному сезону на страницах портала "Бомбардир.ру".
    А сезон этот фактически стартовал. И мы хотим уже сейчас показать, что выполняем наши обещания. Сегодня в течение дня у всех читателей "Бомбардира" изменится дизайн сайта. Это пока тестовая версия, и многое еще предстоит доделать до конца месяца. Но мы надеемся, что, во-первых, вы с пониманием отнесетесь к возможным техническим проблемам, а во-вторых, поможете нам довести этот дизайн до совершенства, не только указав, где вы столкнулись с ошибками, но и в целом дадите нам полезные советы, что можно улучшить. Вместе мы сделаем самый удобный футбольный сайт России!
    Так что же уже поменялось на сайте?
    1. Главная страница. Функционально все блоки остались на прежнем месте. Главное изменение произошло в навигационном блоке, который с правого края переместился в шапку сайта. А блок "Моя команда" теперь находится под главными новостями.
    2. Сделали шрифт крупнее и изменили внешний вид новостей и статей.
    3. Добавили рейтинг комментариев. Теперь вы можете отсортировать комментарии по самым популярным или самых свежим.
    4. Обновили внешний вид онлайнов.
    5. Добавили в каждый матч видеосервис "НТВ Плюс" (вкладка "видео" в онлайне), благодаря которому вы уже сегодня можете приобрести трансляции матчей 2-го тура чемпионата России и посмотреть их в отличном качестве и в прямом эфире.
    А теперь самое главное: мы понимаем, что большинству свойственен консерватизм, и они с трудом принимают все новое. Поэтому мы сделали возможность остаться на старом дизайне сайта. Для этого достаточно найти на главной странице плашку с информацией о новом дизайне и выбрать там пункт "Перейти на старый дизайн". Надеемся, когда мы полностью устраним недочеты и реализуем все наши планы, вы все-таки решитесь на этот шаг и уже полноценно перейдете вместе с нами на новый дизайн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2015 10:48
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    Комментарии471
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      Рейтинг: +10

      roma-verba 1 апреля 2016, 20:47

      Добавьте на сайт ЧЕМПИОНАТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА, если есть такая возможность.
      www.cfu2015.com/matches/premier-leagueCFU/

      0
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      Рейтинг: +27

      Лёхa372 3 марта 2016, 10:23

      Здравствуйте, а не могли бы вернуть как раньше, когда просматриваешь текст трансляцию матча слева где составы команд вернуть в самом низу состава имя тренера этой команды ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11274

      "supermax" 26 ноября 2015, 11:24

      Очень нравится сайт, но всплывающая снизу реклама убивает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      xslayer 20 октября 2015, 17:28

      А текстовые трансляции параллельно видео не предполагаются?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 9 сентября 2015, 00:31

      добавить забитые/пропущенные в таблицах игр СБОРНЫХ, да и флаги в таблицах не помешают

      0
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      Рейтинг: +10

      Валерийбург 8 сентября 2015, 23:46

      Захожу с телефона, всегда смотрел полную версию сайта... А сейчас каждый раз при запуске кидает на мобильную версию, приходиться всегда мотать вниз и ставить полную версию. А можно сделать, один раз поставил полную версию и всё. При следующем посещении сразу на полную версию чтобы заходил.???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Валерийбург 9 сентября 2015, 00:09

      Уточню у специалистов. Но мне кажется, что, как и на всех ведущих сайтах, всегда открывается мобильная версия (если она есть). И нельзя установить обратное по умолчанию.

      -2
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      Рейтинг: +67

      Ramiras 8 сентября 2015, 18:17

      ок! уже исправили.))

      -1
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      Рейтинг: +67

      Ramiras 8 сентября 2015, 18:16

      Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 9 тур, группа G -- у вас там неправильная информация кто с кем играет. Примите во внимание.

      -1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 8 сентября 2015, 13:16

      А про профиль где можно посмотреть ответы на комменты как будто и не слышали...

      0
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      Рейтинг: +18

      robik 8 сентября 2015, 12:15

      На мой взгляд, нужно ещё "причесать" шрифты и поработать со цветовым решением. Впечатление при общем взгляде на страницу: рубрики стран, турнирная таблица, анонсы новостей и тексты исполнены одинаковым по размеру и жирности шрифтами. Цвета пока - плоские плашки, без объёма и картушей. Логотип мяча в таблице - сильно "бъёт по глазам" своим размером, хотя и мало функционален - просто нет ещё счёта, а места занимает много. В общем, надо ещё раз взвесить информационные приоритеты в цвете и шрифте.

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