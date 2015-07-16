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    Егор Титов поступил в ВШТ

    Егор Титов, помощник главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева, поступил в Высшую школу тренеров. Сегодня в 10 утра он сдавал экзамен.

    "Волновался сильно, на сборах каждый день писал конспекты. И поступил. Кстати, Егор около 60 процентов тренировок с мячом на сборе в Швейцарии провел в общей группе! И некоторым полузащитникам серьезную конкуренцию составлял. Я даже предлагал ему включить его в заявку. Но от этого Титов все-таки воздержался. На первом плане у него сейчас – учеба и тренерская работа в "Спартаке", - рассказал "Спорт-Экспрессу" Дмитрий Аленичев.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 17:18
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +114

      denmig 17 июля 2015, 11:46

      он ее уже закончить давно должен был. а он только поступает! теряем время егор! спартаковцы набирают обороты - бесчастных, аленичев! бегом заканчивать экстерном

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      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 09:52

      "Высшую."...., а может сначала простую!?

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 17 июля 2015, 09:35

      Жаль что у Бескова и Лобановского сегодня нет прямых наследников, кроме Фоменко.

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      Рейтинг: +607

      Bearded man 17 июля 2015, 09:21

      Это что за уровень у игроков, что Титов смотрелся на уровне среди них.

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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 17 июля 2015, 09:01

      Удачи! Правда жалко, что в заявку не включили. Мог бы хоть на 20 мин выходить. Игры бы не испортил!

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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > Misha1978888 17 июля 2015, 09:20

      по поводу выходить - наврятли, а вот отбегать один тайм и устроить прощание, как с Тихоновым можно бы было. Все таки один из лучших игроков Спартака, что я видел

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      Рейтинг: +87

      iron_69 17 июля 2015, 00:49

      Но если полузащитник уровня Титов то Спортак будет играть в стыка с Тосно. Результат все знают заране.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 00:29

      списывал

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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 16 июля 2015, 23:54

      Сам???Аль помог кто то???

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 июля 2015, 23:39

      Дело привычное

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 16 июля 2015, 23:32

      на допинг этого клоуна проверили?

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      Рейтинг: +32

      cri1712 > kkomov 17 июля 2015, 08:31

      клоун это ты

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > cri1712 17 июля 2015, 09:31

      да это ничего - а вот его на допинг проверили?

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