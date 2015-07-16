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    "Арсенал" предлагает 45 млн евро за Бензема

    Нападающий "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в Англии.

    По сообщению источника, 27-летний француз является главной трансферной целью "Арсенала". Лондонский клуб готов предложить 45 миллионов евро за футболиста алжирского происхождения.

    Сам форвард будет получать в "Арсенале" 8 миллионов евро в год. Ранее СМИ сообщали, что в услугах футболиста также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

    В минувшем сезоне Бензема провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 10:04
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 17 июля 2015, 15:09

      Зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Real Madrid-C 17 июля 2015, 13:23

      Продавать его в Арсенал,я только за!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Zanuda-MU forever 17 июля 2015, 01:33

      эх ... я так хотел увидеть Карима в юве .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      andreyd57 16 июля 2015, 21:35

      Венгер всех своих французов собирает,во патриот отечественный футбол на чужбине развивает.

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 16 июля 2015, 21:23

      Сначала Реалу надо купить классного звездного форварда, а только потом продавать Бенза, форвардов уровня запросов болел Реала и выполнения поставленных задач в клубе в Мире можно на пальцах одной руки посчитать.

      0
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      Рейтинг: +22

      Non capisco 16 июля 2015, 21:21

      своего гaвнa, сцука мало

      0
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 16 июля 2015, 19:49

      зачем им еще одно бревно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 16 июля 2015, 17:34

      Сеню до сих пор не "отпустило"?...

      1
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 16 июля 2015, 17:31

      МЮ перебьётся, им Шнедерлена хватит.

      1
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 16 июля 2015, 16:53

      Fuuu. Надеюсь это утка. У нас есть Жиру который играет так же. Бензема забивает потому что ему пасы выдают. В Англии ему как в Испании играть не дадут

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