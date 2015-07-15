Джовани Дос Сантос переходит в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Нападающий "Вильярреала" Джовани дос Сантос будет выступать за американский "Лос-Анджелес Гэлакси". Клуб из МLS заплатил испанцам за переход футболиста 7 млн долларов. Контракт с мексиканцем подписан до 2019 года, а зарплата 26-летнего Дос Сантоса составит около 6 млн долларов за сезон.

В минувшем сезоне Дос Сантос провел за "Вильярреал" 26 матчей в Примере и забил один мяч. Ранее футболист также выступал за "Барселону", "Расинг", "Мальорку", "Тоттенхэм", "Ипсвич", "Галатасарай".С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.