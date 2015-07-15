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    Джовани Дос Сантос переходит в "Лос-Анджелес Гэлакси"

    Нападающий "Вильярреала" Джовани дос Сантос будет выступать за американский "Лос-Анджелес Гэлакси". Клуб из МLS заплатил испанцам за переход футболиста 7 млн долларов. Контракт с мексиканцем подписан до 2019 года, а зарплата 26-летнего Дос Сантоса составит около 6 млн долларов за сезон.

    В минувшем сезоне Дос Сантос провел за "Вильярреал" 26 матчей в Примере и забил один мяч. Ранее футболист также выступал за "Барселону", "Расинг", "Мальорку", "Тоттенхэм", "Ипсвич", "Галатасарай".

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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 22:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 14:23

      Круто, чё!

      0
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      Рейтинг: +134

      cannongun 16 июля 2015, 14:15

      удачи Джованику

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      juventus186 16 июля 2015, 03:19

      Так-так , это , что ж получается, у ЛА ГЭЛЭКСИ:
      СТИВИ ДЖИ
      РОББИ КИН
      ДОС САНТОС
      ПО ХОДУ , на чемпионство нацелились!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 16 июля 2015, 00:12

      Жаль что Дос Сантос прекращает активную футбольную жизнь. В 2011-м Мексика завоевала Золотой Кубок в США и Дос Сантос и Чича там были лучшими.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 23:21

      Вот это реальный трансфер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 23:18

      ничго страшнонго

      0
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      Рейтинг: +357

      alik4 15 июля 2015, 23:06

      Хорошее усиление

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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 15 июля 2015, 23:01

      Действительно, рано он с профессиональным футболом завязал.

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 15 июля 2015, 22:58

      Рано парень завязал с футболом

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      Рейтинг: +13

      Moscow1995 15 июля 2015, 22:54

      Для меня Джовани дос Сантос всегда был футболистом одного турнира, а именно Чемпионата Мира.Там он выделялся в каждой игре, был лидером сборной Мексики. Жаль что клубная карьера не сложилась, а так суперталантливый игрок.

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