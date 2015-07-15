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    Основной кандидат на пост главного тренера сборной - Черчесов

    Бывший наставник "Динамо" Станислав Черчесов и рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий являются основными кандидатами на пост главного тренера сборной России, сообщает "Газета.ru".
    При этом сообщается, что до недавнего времени фаворитом на пост, ставший вакантным после отставки Фабио Капелло, был Слуцкий. Однако после отставки Черчесова из "Динамо" в РФС всерьез рассматривают именно его кандидатуру, который готов вступить на пост до конца отборочного цикла Евро-2016. Стороны уже провели предварительные переговоры.

    "Главный плюс Черчесова, помимо профессиональных качеств, - это его статус освобожденного тренера. Помимо этого, всем известны способности Черчесова мотивировать команду, что в свете тяжелой ситуации в квалификации Евро-2016 может сыграть решающую роль в его пользу при выборе главного тренера", - говорится в источнике.
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    Источник: Газета.ру

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    15.07.2015 18:14
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    Комментарии128
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:48

      Спаллетти зовите, у него контракт с Зенитом закончился!

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 16 июля 2015, 10:48

      КОГО ХОЧЕТСЯ - НЕ ПОЙДУТ, А ТЕ, КТО ПОЙДЕТ И ДАРОМ НЕ НУЖНЫ!

      0
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 16 июля 2015, 10:27

      Черчесов может кусаться не хуже Карпина, отличный вариант, чтобы пинками выгнать всю оборзевшую шушару из команды навсегда и начать строить молодую сборную к ЧМ 2018. Всё-равно сегодняшние миллионеры обо$pytcя на Евро, если даже попадут..) Время на них гробить бессмысленно.

      0
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 16 июля 2015, 09:23

      Черчесов самое то !Наконец то что то типо Денисова ,и Широкова будет сидеть дома!

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      Рейтинг: +631

      mat73 16 июля 2015, 07:35

      А что, я ЗА! Пусть поднимает и сборную, и игру, и имидж! А то с Капеллой этим над нами только все насмехаются в футбольном мире..

      0
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      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо 16 июля 2015, 05:26

      Думаю там уже все решили не зря Черчесова так уволили,вРотенберг на перед видит...

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      Рейтинг: +113

      форева 16 июля 2015, 00:54

      Эта обиженка отправит весь состав сборной в дубль и будет ходить гордится.(

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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 15 июля 2015, 23:55

      черчесов проч руки от сборной!!! опять разлад в команде создашь!! любишь любимчиков и нелюбимчиков!! иди тренируй спартак 2

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 15 июля 2015, 23:24

      Приехали(((( издеваются бл.....(((

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      Рейтинг: +92

      Cynic 15 июля 2015, 23:21

      кого тренером не поставь - ничего не изменится

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