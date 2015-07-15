"Кубань" отказалась от Базелюка

-А много ль корова дает молока?
-Да мы молока не видали пока!..
Краснодарцы в начале июля 2015 года подписали с форвардом арендное соглашение до конца сезона. По сообщению источника, 12 июля генеральный директор желто-зеленых Валерий Стаценко сообщил футболисту, что клуб, несмотря на контракт, не нуждается в его услугах.
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