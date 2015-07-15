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    "Кубань" отказалась от Базелюка

    Краснодарская "Кубань" подтвердила, что не заинтересована в услугах форварда ЦСКА Константина Базелюка.

    Краснодарцы в начале июля 2015 года подписали с форвардом арендное соглашение до конца сезона. По сообщению источника, 12 июля генеральный директор желто-зеленых Валерий Стаценко сообщил футболисту, что клуб, несмотря на контракт, не нуждается в его услугах.
    "Действительно, Базелюка в команде не будет. Константин болел на протяжении всего словенского сбора, не тренировался и не участвовал в контрольных матчах "Кубани", - сказал пресс-атташе "Кубани" Вячеслав Иванов.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 15:02
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +631

      mat73 16 июля 2015, 07:35

      -А много ль корова дает молока?
      -Да мы молока не видали пока!..

      0
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 16 июля 2015, 00:03

      Контракт есть контракт , нех было подписывать. Кубаноиды в своем стиле.

      1
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      Рейтинг: +865

      ROIS > Кабинетный Зенит 16 июля 2015, 12:23

      О и ты здесь. Как мамка поживает ? Всё также на вокзале долбится , чтобы прокормить тебя и твоего отца инвалида пьющего и неработающего ? Читай в старых комментариях удалённых модератором что я написал про твоих близких . Утром не забудь мамку с работы на вокзале встретить , а то вдруг не доползёт - работа то тяжёлая - вас же кормить надо двух детин . Ответ не пиши - ты в игноре Я НЕ УВИЖУ . ПРОЧИТАВ это - жри . Это тебе ответ от меня. А я знаю что ты прочитаешь. Жри.

      2
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 22:26

      круто

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 июля 2015, 21:38

      Петраков его отверг

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      Рейтинг: +658

      Zivs 15 июля 2015, 21:26

      кони обрадуются возвращению надежды:)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июля 2015, 21:15

      Угробил, похоже, Слуцкий Костю... Окончательно и бесповоротно... А ведь нужно было просто выпускать на поле, когда у Думбия была травма, а Базелюк играл с блеском и в молодёжке, и в дубле... И правую свою разрабатывал, старался...

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      Рейтинг: +335

      Поц 15 июля 2015, 18:30

      Что за болезнь? Пятка?

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 18:28

      совсем печально
      это закат до рассвета

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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:20

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

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      Рейтинг: +4077

      морозз 15 июля 2015, 18:03

      Это футболист о котором говорят...да талантлив и не берут в команду!

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