"Кубань" отказалась от Базелюка

Краснодарская "Кубань" подтвердила, что не заинтересована в услугах форварда ЦСКА Константина Базелюка.



Краснодарцы в начале июля 2015 года подписали с форвардом арендное соглашение до конца сезона. По сообщению источника, 12 июля генеральный директор желто-зеленых Валерий Стаценко сообщил футболисту, что клуб, несмотря на контракт, не нуждается в его услугах.

"Действительно, Базелюка в команде не будет. Константин болел на протяжении всего словенского сбора, не тренировался и не участвовал в контрольных матчах "Кубани", - сказал пресс-атташе "Кубани" Вячеслав Иванов.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!