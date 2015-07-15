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    Бенитес наигрывает Бэйла на позиции центрфорварда

    Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пробуется на новой позиции на сборах команды в Австралии.

    Как сообщает источник, новый главный тренер клуба Рафаэль Бенитес использует игрока в качестве центрфорварда, при этом номинальный центральный нападающий Карим Бензема действует на фланге.
    Напомним, что фланговый хавбек сборной Уэльса перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за рекордные 100 миллионов евро. Недавно мадридцы отказались продавать его в "Манчестер Юнайтед" за 140 миллионов.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 12:39
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 15 июля 2015, 23:36

      а самод.Ра переса пусть наигрывает в воротах!))

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 15 июля 2015, 21:08

      КриРо в ворота встанет?)

      0
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      Рейтинг: +57

      hejabvb 15 июля 2015, 19:37

      ой хз, зачем, если у Рона едва ли не стопроцентная реализация моментов? И зачем напа Бензема на фланг?А Хамеса куда? Бенитесу виднее, конечно.

      0
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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:24

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +894

      Ахад 15 июля 2015, 18:19

      не бэйл а кролик какой то...подопытный...интересно на какой позиции он играл бы при гвардиоле:)

      1
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 15 июля 2015, 18:19

      И смысл, если он считается как фланговым бегунком, только совсем безполезен станет

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      Рейтинг: +77

      Chelseaman 15 июля 2015, 17:48

      бедный бедный реал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Севастопольский 15 июля 2015, 16:02

      хахахахахахахаха

      1
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 15 июля 2015, 15:29

      Сливочное болото наигрывает Бенитеса на позиции главного физрука

      13
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 15 июля 2015, 15:28

      Этот перевертыш с 7 метров по воротам попасть не может, интересно, чем он будет лучше бензема?

      8
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин > Lionel Messi-10 15 июля 2015, 16:32

      в разы лучше чем Арда Баран)))

      4
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 > Бромгексин 15 июля 2015, 16:40

      Кто такой Арда Баран?
      Это тот, кто нагибал сливочное болото?

      10
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      Рейтинг: +15

      vip_x3 > Lionel Messi-10 15 июля 2015, 23:37

      ПО ХОДУ ТЫ ЗА КАТЛАВАНСКУЮ ФИКАЛИЮ ГЛОРИШЬ !!!

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