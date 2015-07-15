Бенитес наигрывает Бэйла на позиции центрфорварда

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пробуется на новой позиции на сборах команды в Австралии.



Как сообщает источник, новый главный тренер клуба Рафаэль Бенитес использует игрока в качестве центрфорварда, при этом номинальный центральный нападающий Карим Бензема действует на фланге.



Напомним, что фланговый хавбек сборной Уэльса перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за рекордные 100 миллионов евро. Недавно мадридцы отказались продавать его в "Манчестер Юнайтед" за 140 миллионов.

