Бенитес наигрывает Бэйла на позиции центрфорварда

а самод.Ра переса пусть наигрывает в воротах!))
Как сообщает источник, новый главный тренер клуба Рафаэль Бенитес использует игрока в качестве центрфорварда, при этом номинальный центральный нападающий Карим Бензема действует на фланге.
а самод.Ра переса пусть наигрывает в воротах!))
КриРо в ворота встанет?)
ой хз, зачем, если у Рона едва ли не стопроцентная реализация моментов? И зачем напа Бензема на фланг?А Хамеса куда? Бенитесу виднее, конечно.
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не бэйл а кролик какой то...подопытный...интересно на какой позиции он играл бы при гвардиоле:)
И смысл, если он считается как фланговым бегунком, только совсем безполезен станет
бедный бедный реал
хахахахахахахаха
Сливочное болото наигрывает Бенитеса на позиции главного физрука
Этот перевертыш с 7 метров по воротам попасть не может, интересно, чем он будет лучше бензема?
в разы лучше чем Арда Баран)))
Кто такой Арда Баран?
Это тот, кто нагибал сливочное болото?
ПО ХОДУ ТЫ ЗА КАТЛАВАНСКУЮ ФИКАЛИЮ ГЛОРИШЬ !!!