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    "Боруссия" рассчитывает, что Вайденфеллер останется в команде

    Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке выразил надежду, что многолетний вратарь клуба Роман Вайденфеллер в текущее трансферное окно команду не покинет. СМИ же активно отправляют возрастного футболиста в другие клубы.

    "Вижу прекрасным, что у нас в распоряжении два отличных вратаря - он и Роман Бюрки, которого мы только-только купили у "Фрайбурга". Все решения принадлежат у нас главному тренеру, но я рассчитываю, что вратарский комплект останется таким и дальше", - заявил Ватцке.

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    Источник: Bild

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    15.07.2015 06:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +686

      старина 15 июля 2015, 20:47

      Должны быть два хороших кипера минимум в клубе.Удачи Боруссии в новом сезоне!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 15 июля 2015, 12:42

      Сразу вспоминается Тимо Хильдебранд. В Штутгарте был звездой, а ушел - и фактически пропал. Переход в Валенсию был ошибкой. Надеюсь останется, хотя лично для меня, Бурки обьективно сильнее.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 08:50

      Пусть остаётся

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      Рейтинг: +50

      kanuni 15 июля 2015, 07:43

      Почему Лангерака продали?

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 15 июля 2015, 07:23

      Жаль боруссию

      0
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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 15 июля 2015, 06:51

      Должен еще за шмелей поиграть! у них сейчас и так не простое время(

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