"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины

Донецкий "Шахтер" в седьмой раз выиграл Суперкубок Украины. В матче, проходившем в Одессе, "горняки" со счетом 2:0 переиграли киевское "Динамо".



90 минут игры соперники не могли забить друг другу, но уже на первой добавленной арбитром минуте Александр Шовковский в своей штрафной сбил Алекса Тейшейру и оставил свою команду в меньшинстве.Лимит замен к тому моменту у киевлян был исчерпан, поэтому место в воротах "Динамо" занял защитник Александр Драгович, не сумевший отразить удар с 11-метровой Дарио Срны, а уже через минуту бразилец Бернард замкнув прострел Виктора Коваленко установил окончательный счет матча.



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