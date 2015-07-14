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"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины

14 июля 2015, 23:04
482

Донецкий "Шахтер" в седьмой раз выиграл Суперкубок Украины. В матче, проходившем в Одессе, "горняки" со счетом 2:0 переиграли киевское "Динамо".

90 минут игры соперники не могли забить друг другу, но уже на первой добавленной арбитром минуте Александр Шовковский в своей штрафной сбил Алекса Тейшейру и оставил свою команду в меньшинстве.Лимит замен к тому моменту у киевлян был исчерпан, поэтому место в воротах "Динамо" занял защитник Александр Драгович, не сумевший отразить удар с 11-метровой Дарио Срны, а уже через минуту бразилец Бернард замкнув прострел Виктора Коваленко установил окончательный счет матча.


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Источник: Бомбардир.ру
Украина Динамо К Шахтер
Комментарии (482)
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Ministri Krasnodar
1436904662
Молодцы дончане. Вынесли фашистов.
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MALOVAR
1436904896
С победой бразильцев
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3ton
1436905494
Слава ДНР!
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Happyboy Barca
1436905805
ДНР с победой
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игорь привет
1436905983
Раньше жил украинским футболом, днепр, металлист, шатер , черноморец, динамо, братья были, родные. Кубок орт был праздник просто. Сейчас это уже нелюди, хуже зверей. События в Одессе и Майдана это большая заслуга обкуренных недоносков болел с бандеровщины. Теперь даже нарезки смотреть тошнотворно. Если бандера для них герой, то сам бы вложился в забор от этих дьяволят и демонов.
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Andre2488
1436906394
новоsosы, это уже не ваш Шахтер! Забудьте вообще о футболе, на долгие годы вперед!
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Leicester City
1436906966
украина давно уже не та!! какие то обезьяноподобные существа разрушили такую хорошую страну!! восстание обезьян 3
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spartak never die
1436915912
Странные вы люди. Вы думаете кто то из россиян хочет войны,хочет умирать не понятно во имя чего. Вам вдолбили в голову,что Россия чтоито там хочет отжать,агрессор и все дела. Почему никого не смущает,что Обама открыто заявил что США проспонсировали госпереворот в Украине. Что для того чтобы принять маломальски важное решение президент Порошенко бежит в США за советом. Что свержение законно выбраного президента Януковича запад не заметил,а победу Поршенко,без участия в выборах Донбасса тут же признали легитимными. Не хотите вы видеть очевидного и Бог с вами. Только время нас рассудит. Когда то придется прийти к русским с опущенной головой и просить прощения. А простит ли Россия?
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УкраинецUA
1436936669
Жаль что дк проиграло но респект болелам)) Красиво болельщики дк и шахты спели песенку про вовку))) Зы - пенальти все же не было
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10 seconds to stars
1436939740
Поздравляю всех украинских болел Шахты. Им эта победа все-же нужнее сейчас.
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