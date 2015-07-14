Перес дал понять, что Де Хеа летом не перейдет в "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа этим летом не переедет в Испанию.



"Давид является великим вратарем, но принадлежит "Манчестер Юнайтед" - клубу, с которым мы дружим. А игроков других клубов я обсуждать не могу", - сказал Перес.



В данный момент первым номером "Реала" является костариканский вратарь Кейлор Навас.



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