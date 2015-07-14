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    Перес дал понять, что Де Хеа летом не перейдет в "Реал"

    Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа этим летом не переедет в Испанию.

    "Давид является великим вратарем, но принадлежит "Манчестер Юнайтед" - клубу, с которым мы дружим. А игроков других клубов я обсуждать не могу", - сказал Перес.

    В данный момент первым номером "Реала" является костариканский вратарь Кейлор Навас.

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    Источник: Marca

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    14.07.2015 07:53
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    Комментарии117
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 17 июля 2015, 13:58

      Перес Бог среала я лавлю кайф от твоего правления ..

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:29

      Не предал дружбу...

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      Рейтинг: +102

      зигзаг 15 июля 2015, 17:08

      интересно а с Барселоной дружит?

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 14 июля 2015, 20:37

      Вообще-то он ничего такого не сказал. Скорее вежливо ушел от ответа.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:15

      Его самого увольнять нужно...

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 14 июля 2015, 18:22

      Молодец Перес,теперь нужно расчитывать только на Наваса...Зашибись продали Каса и не купили ДДХ просто отлично...

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      Рейтинг: +15

      vip_x3 > Planet Georgia 15 июля 2015, 06:31

      Каса не продавали, ему еще доплачивать будут 2 года... (Не могу понять Кас сам ушел из-за неуважение болельщиков и руководства клуба или он просто стал ненужным) не понять (((

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > vip_x3 15 июля 2015, 11:20

      Порту за него заплатил 31,5 млн это называется продали...

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 14 июля 2015, 18:04

      перес конь

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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 14 июля 2015, 17:45

      Де Хеа играет за великий клуб - так правильно

      1
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      Рейтинг: +16

      WAARLOT 14 июля 2015, 15:04

      перес проиграный

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ 14 июля 2015, 14:12

      Хоть бы Де Хеич остался!За этот год можно и уговорить его, если всё будет хорошо. В любом случае, этот год должен многое показать, поэтому, - посмотрим. Пока что, он отправился на предсезонное турне с МЮ, это действительно вселяет надежду.

      2
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Катя_МЮ 14 июля 2015, 16:45

      Не думаю Де Хеа не уговорить он твёрдо сказал , что хочет в Реал играть и Ван Гаалу он тоже об этом сказал и ему плевать , что ты и вы все думайте. В след. сезоне Де Хеа перейдёт в Реал и это точно.

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ > AlexanderP622 14 июля 2015, 16:49

      Всезнайка.
      Доказательства предъяви своих слов.
      Точно наверняка никто не знает, уж тем более ты.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Катя_МЮ 14 июля 2015, 17:06

      Ты точно не знаешь.

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ > AlexanderP622 14 июля 2015, 17:19

      Я и пишу, что никто не знает, я в это числу разве не вхожу?Как с такими людьми разговаривать..за слова так и не ответил, да мне и всё равно, чао.

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