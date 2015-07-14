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    Презентация Тевеса в "Бока Хуниорс" собрала 50 тысяч фанатов

    Новоиспеченный футболист аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес сегодня ночью по московскому времени был представлен в качестве игрока команды. Церемония прошла на стадионе "Эстадио Альберто Хакинто Армандо". На него пришли 50 тысяч болельщиков.

    "Я ушел отсюда 11 лет назад. Теперь в 31 год вернулся. Стал взрослее, набрался опыта и могу быть примером для молодых игроков. Благодарен тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, который меня приглашал, но я решил выбрать дом. Уже в субботу в матче с "Кильмесом" хочу показать, что готов играть в футбол. Хуан Роман Рикельме? Он мой друг, но я не пришел ему на смену. У меня свой путь", - заявил Тевес.



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    Источник: Twitter

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    14.07.2015 06:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +21

      Trezeguet-17 15 июля 2015, 06:02

      Удачи Апач!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:56

      Это заслужить нужно. Тевесу удачи!

      0
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      Рейтинг: +174

      Tомоми 14 июля 2015, 17:07

      чому там на экране написано RUS? русские субтитры штоле

      0
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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 14 июля 2015, 13:24

      Да всем понятно что Тевес минимум еще сезона два смог бы на высоком уровне провести в Европе.Помоему в начале прошлого сезона он сразу сказал что в Боку вернется,и сдержал слово.Ему просто домой захотелось.

      0
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      Рейтинг: +57

      kent21vek 14 июля 2015, 12:41

      Вот это я понимаю- любовь болельщиков!!!

      1
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      Рейтинг: +47

      Ronin Sibir 14 июля 2015, 11:31

      Оказывается у Бомбонеры есть официальное название.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 14 июля 2015, 10:28

      Надеюсь, в субботу будет КАРЛОС-ГОЛ!!!
      Или ДВА-ТРИ, смотря является ли Кильменес сильным соперником или нет...

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 09:06

      В Боке он реально звезда! Да и в Ювентусе был таковым. Кто его знает, может быть через год в этот клуб вернется и Хавьер Маскерано) Удачи Карлитосу в своем родном клубе!

      0
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      Рейтинг: +607

      Bearded man 14 июля 2015, 08:11

      В свое время Тевес и Маскерано удивили всех, перейдя в скромный Вест Хэм.)

      0
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      Рейтинг: +94

      Mara 14 июля 2015, 07:57

      Удачи Карлитосу и спасибо за 2 великолепных сезона в черно-белой футболке.

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