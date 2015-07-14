Презентация Тевеса в "Бока Хуниорс" собрала 50 тысяч фанатов

Новоиспеченный футболист аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес сегодня ночью по московскому времени был представлен в качестве игрока команды. Церемония прошла на стадионе "Эстадио Альберто Хакинто Армандо". На него пришли 50 тысяч болельщиков.



"Я ушел отсюда 11 лет назад. Теперь в 31 год вернулся. Стал взрослее, набрался опыта и могу быть примером для молодых игроков. Благодарен тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, который меня приглашал, но я решил выбрать дом. Уже в субботу в матче с "Кильмесом" хочу показать, что готов играть в футбол. Хуан Роман Рикельме? Он мой друг, но я не пришел ему на смену. У меня свой путь", - заявил Тевес.







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