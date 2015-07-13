"Мордовия" планирует подписать Палладино

Если смогут подписать, то это реальное усиление.
Саранская "Мордовия" интересуется бывшим нападающим итальянской "Пармы" Раффаэле Палладино. Этим летом футболист стал свободным агентом после того, как его прежняя команда была признана банкротом.
В минувшем сезоне "Серии А" Палладино провел 22 матча и забил 4 раза.
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