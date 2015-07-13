"Мордовия" планирует подписать Палладино

Саранская "Мордовия" интересуется бывшим нападающим итальянской "Пармы" Раффаэле Палладино. Этим летом футболист стал свободным агентом после того, как его прежняя команда была признана банкротом.



В минувшем сезоне "Серии А" Палладино провел 22 матча и забил 4 раза.



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