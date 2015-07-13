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    "Мордовия" планирует подписать Палладино

    Саранская "Мордовия" интересуется бывшим нападающим итальянской "Пармы" Раффаэле Палладино. Этим летом футболист стал свободным агентом после того, как его прежняя команда была признана банкротом.

    В минувшем сезоне "Серии А" Палладино провел 22 матча и забил 4 раза.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    13.07.2015 16:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:37

      Если смогут подписать, то это реальное усиление.

      0
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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 13 июля 2015, 22:56

      ХЗ, вряд ли они его реанимируют

      0
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      Рейтинг: +12

      голова1989 13 июля 2015, 21:36

      вот футбол

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      Рейтинг: +95

      russell-9 13 июля 2015, 21:27

      Если Карпи раньше не перехватит.

      0
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      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 19:20

      Мордовия круто

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 19:04

      и это радует

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 13 июля 2015, 17:57

      Было бы неплохо)

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      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита 13 июля 2015, 17:49

      Весь шлак подбирает великая мардва.

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      Рейтинг: +95

      russell-9 > Эксперт Зенита 13 июля 2015, 21:28

      Это дорогой шлак)По крайней мере для Мордовии уж точно.

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 13 июля 2015, 17:37

      Докатился до Мордовии,а ведь когда то в Серии А играл)

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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 13 июля 2015, 17:16

      Палладино? Будет всем устраивать небесную кару.)))

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