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    "МЮ" презентовал Шнейдерлина и Швайнштайгера

    Английский "Манчестер Юнайтед" сегодня публично представил двух новобранцев команды - Бастиана Швайнштайгера (пришел из "Баварии") и Моргана Шнейдерлина ("Саутгемптон"). Француз подписал контракт по схеме "4+1".



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    Источник: Twitter

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    13.07.2015 16:12
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    Комментарии411
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      Рейтинг: +10

      azizdjonn 20 июля 2015, 18:35

      Кто кто Но Швайни не должен был этого делать! Я думал у него Баварская кровь, ничего хорошего в Англии он не найдет

      0
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      Рейтинг: +10

      sparxx 17 июля 2015, 12:03

      Солидные, но посмотрим как заиграют.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:39

      Солидное усиление

      1
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      Рейтинг: +50

      ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 16 июля 2015, 23:46

      будет в мю центр "швайн-шнед" ахахах а по правде хорошые трансферы!

      0
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      Рейтинг: +12

      Han_MU95 15 июля 2015, 17:47

      Мю на трансферном окне самый адекватный игрок, покупает тех кто нужен для определенных позиции , а не как остальные лишь бы купить кого нибудь, к примеру арсенал и реал,конечно чех великолепный Кипер но не было нужды в нем когда есть оспина и щесны, тот же реал - зачем покупать нового кипера когда есть навес и при этом отпустить икера,возьмем к примеру тех кто хотят купить Погба - не одному из барсы - мансити- реалу-псж он не нужен когда у этих команд есть на его позиции - бускетс, иньеста.ракитич.туре.фернандо.фернандиньо.веррати.матюди.мотта.модрич, кросс.так зачем им он нужен.
      А мю нужны у них нету игроков.
      Насчет того что бастиану не видать с мю титулов- я вообще промолчи так как не красиво спорит с умственно отсталыми

      2
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      Рейтинг: +134

      La Masia 14 июля 2015, 20:15

      Все поздравляют Манчестер Юнайтед,а я,пожалуй,осмелюсь выразить слова сочувствия Баварии.Искренне вам сочувствую,друзья

      1
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      Рейтинг: +72

      densmen 14 июля 2015, 12:54

      МЮ без Фергюсона такое [Соблюдайте правила ] и игроки непривычные, просто нет слов

      0
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      Рейтинг: +13

      Sir M_U 14 июля 2015, 12:51

      Поздравляю всех Фанав и не фанав МЮ с отличными приобритениями! Селекционный отдел МЮ начал работать как и прежде!))

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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 14 июля 2015, 11:41

      Два петуха в курятнике. А третий - Депай.

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      Рейтинг: +164

      spartak11 14 июля 2015, 11:24

      Истинный ариец!

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