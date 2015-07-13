"МЮ" презентовал Шнейдерлина и Швайнштайгера

Английский "Манчестер Юнайтед" сегодня публично представил двух новобранцев команды - Бастиана Швайнштайгера (пришел из "Баварии") и Моргана Шнейдерлина ("Саутгемптон"). Француз подписал контракт по схеме "4+1".







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