Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Фиорентина" и "Ливерпуль" готовят обмен нападающими

    "Фиорентина" и "Ливерпуль" могут произвести обмен нападающими. Если сделка состоится, то во Флоренцию отправится Марио Балотелли, а в обратном направлении последует Марио Гомес.

    "Ливерпуль" не взял Балотелли в турне по Азии, предоставив форварду бессрочный отпуск. Итальянский форвард ищет варианты продолжения карьеры и намерен вернуться на родину. Марио Гомес в "Фиорентине" не освоился, перестал забивать, но по-прежнему на хорошем счету в Европе. Немец хочет попробовать себя в английском чемпионате.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 12 июля 2015, 22:05

      Жеееесть) я б с интересом понаблюдал как бы сыграли игроки в новых клубах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 20:55

      Шило на мыло

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 июля 2015, 20:50

      Балотелли то намного лучше Гомеса, гомес это нечто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 июля 2015, 20:04

      Обмен шпионами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD 12 июля 2015, 20:01

      Шлак поменять на шлака..Брендан верим!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      inz87 12 июля 2015, 19:33

      можно поздравить фиалок с грядущим усилением

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 12 июля 2015, 19:07

      Для "гомесов" ливер очень хороший клуб ! )))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 12 июля 2015, 18:56

      хороший обмен для ЛФК, ГОмес для апл то что надо, головой играет классно,ногу может подставить, а такие мастера как коутиньо,фирмино точно уж смогут закинуть мяч, и гомес может побороться так как не сможет бало точнее бало сможет но удалится....главное чтобы немец не ломался.
      ну а бало то в серии а явно лучше будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man 12 июля 2015, 18:50

      Один забить не может, а другой из лазарета вылезти не может.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      marvel777 > Bearded man 12 июля 2015, 18:56

      если удастся сбагрить Бало то это само по себе хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:44

      Шикарно.))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11