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    Карпин провел дебютную тренировку в армавирском "Торпедо"

    Сегодня сразу же после презентации Валерия Карпина в качестве главного тренера армавирского "Торпедо" команда провела первую тренировку под руководством именитого наставника. Состоялась она на базе клуба в Новогорске.

    Уже завтра, 12-го июля, южане сыграют свой дебютный матч в ФНЛ, где их соперником будет "Зенит-2".



    Фото: "Чемпионат.ком".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 19:23
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:45

      верим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:51

      Карпин поднимет команду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо 12 июля 2015, 12:44

      ВАлера классный тренер и мотиватор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 11:16

      теоретические занятия провел? рассказал как сборную разваливал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:05

      База клуба в Новогорске? Это в Подмосковье чтоли? А какже Армавир?...

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 12 июля 2015, 02:04

      Валера высматривает Фалькао.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 12 июля 2015, 00:28

      так у них же 2 игрока в команде было 2 дня назад, откуда третий? или это начальник базы

      1
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      Рейтинг: +631

      mat73 > АрсенБурбулятр 12 июля 2015, 09:04

      Очень смешно..

      0
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      Рейтинг: +63

      Pleafant 12 июля 2015, 00:07

      На прессконференции Карпин сказал,что вчера он смотрел армянский Уллис в еврокубке,ребятам надо отдохнуть и завтра они подьедут в Москву,я ничего не понял.Они что будут паралельно играть в двух чемпионатах и сколько армян может получить Карпин в своё распоряжение уже сегодня,и кто будут российские игроки?По ходу,армянский хозяин обеих команд заслал в ФНЛ не меньше Газпрома,что бы так,за один день,включили команду без игроков и стадиона.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 11 июля 2015, 23:20

      Удачи Торпедо!Ждем победы над Зенитом - 2!

      1
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      Рейтинг: +151

      311 11 июля 2015, 22:32

      Пинают невидимый мяч?)

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