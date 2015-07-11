Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Крыльями Советов"

Красно Синий самый сильный!
Сегодня в 17:00 на стадионе "Октябрь" московский ЦСКА проведет заключительный контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Соперником армейцев будут самарские "Крылья Советов".
Стал известен стартовый состав москвичей: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Вернблум, Натхо, Тошич, Ерёменко, Дзагоев, Муса.
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