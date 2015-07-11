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    Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Крыльями Советов"

    Сегодня в 17:00 на стадионе "Октябрь" московский ЦСКА проведет заключительный контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Соперником армейцев будут самарские "Крылья Советов".

    Стал известен стартовый состав москвичей: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Вернблум, Натхо, Тошич, Ерёменко, Дзагоев, Муса.

    Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Набабкин, Панченко, Ефремов, Страндберг.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.07.2015 17:09
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 11 июля 2015, 21:42

      Красно Синий самый сильный!

      2
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      Рейтинг: +102

      Silva11 11 июля 2015, 21:31

      Слуцкий достал уже выставлять одних и тех же. куча талантливой молодежи, всё очкует

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 11 июля 2015, 20:45

      а где же чернов игрок сборной россии. ???прикольные матчи динамо с монако и аяксом а кони с крыльями из пердива. так бы и в чемпионате. p.s. игнат с березой не вечные! !!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      Jum13 11 июля 2015, 19:14

      Опять у мяса рвутся задние шаблоны )))

      2
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 18:50

      Игра раньше времени закончилась. 2-0

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 18:42

      Во втором тайме моменты есть, голов нет.

      0
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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 11 июля 2015, 18:34

      Самара держится получше,чем хрюши полтора месяца назад...

      5
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      Рейтинг: +431

      brooks 11 июля 2015, 18:31

      2:0 кони ведут. Это ли задел на чемпионство? Ведь не какая-нибудь команда, а легендарные Крылья Советов! Блин, мы смотрим чемпионскую игру, ё-моё...

      0
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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 > brooks 11 июля 2015, 18:41

      "Задел на чемпионство"-взять тренера вылетевшей в ФНЛ команды

      6
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 11 июля 2015, 18:29

      spartach n1
      ЦСКА клуб гaндoнoв
      Петр 1
      у этих чуваков мамки ништяк

      1
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      Рейтинг: +72

      кони-рулят > Сашка Охотник 11 июля 2015, 18:55

      у них нет мамки, они из пробирки)))

      2
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > кони-рулят 11 июля 2015, 19:04

      хаха это точно) удачи брат! цвбп!

      2
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      Рейтинг: +57

      ren88888_ 11 июля 2015, 18:24

      Россияне за Кс!!!!

      2
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      Рейтинг: +72

      кони-рулят > ren88888_ 11 июля 2015, 19:02

      ты себе льстишь, "россиянин" узкоглазый)))не надо к чапаевской славе примазываться)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > ren88888_ 11 июля 2015, 19:09

      ты ведь еврей

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      Рейтинг: +57

      ren88888_ > кони-рулят 12 июля 2015, 09:22

      Уж лучше бытб ускоглазым чем такой старой развалиной как ты))))

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      Рейтинг: +72

      кони-рулят > ren88888_ 12 июля 2015, 09:38

      не нервничай соплёнок, у тебя всё впереди))) когда пишешь коменты вставляй спички в глаза - меньше ошибок будет)))

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      Рейтинг: +57

      ren88888_ > кони-рулят 12 июля 2015, 13:50

      Иди коров паси чучелоид )))

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      Рейтинг: +72

      кони-рулят > ren88888_ 12 июля 2015, 13:53

      зачем дяде грубишь татарская морда???

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      Рейтинг: +57

      ren88888_ > кони-рулят 12 июля 2015, 18:03

      Ты не дядя -ты чумардос,рюськая галимая вата)))

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      Рейтинг: +72

      кони-рулят > ren88888_ 12 июля 2015, 19:55

      как просто тебя развести, клоун)))

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