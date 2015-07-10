Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абденнур нужен "Атлетико"

    Испанский "Атлетико" намерен приобрести защитника "Монако" Аймена Абденнура. Мадридцы готовы выложить за туниссца 16 миллионов евро, хотя монегаски требуют не меньше 25-и. Если клубы сумеют найти компромисс, то футболист подпишет контракт с "матрасниками" на пять лет.

    Добавим, что сегодня появилась информация, что "Атлетико" почти решил вопрос с трансфером еще одного игрока "Монако" - Янника Феррейра-Карраско.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 10 июля 2015, 15:46

      Вместо Турана бы найти кого-то...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan > TY13R 10 июля 2015, 16:18

      феррейра-караско...норм в лч пылил. да и по хорошему коноплянку за даром брать надо было. все таки коке и туран схожи чем то по стилю игры, а женек более скоростной игрок, играющий больше на забеги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 июля 2015, 09:56

      Замечательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      cegmzy 10 июля 2015, 09:50

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 09:37

      остается ли вообще кто в Монако кроме рыболовлева?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11