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    Армавирское "Торпедо" будет базироваться в Новогорске

    Армавирское "Торпедо" будет базироваться в Новогорске, по сообщению источника.

    Завтра команда соберется в Подмосковье, а в пятницу ожидается, что официально главным тренером "Торпедо" будет назначен бывший наставник "Спартака" и "Мальорки" Валерий Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 22:05
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +631

      mat73 16 июля 2015, 07:56

      Ниче страшного, в свое время и Анжи в Подмосковье квартировалась!

      0
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      Рейтинг: +37

      saymon 15 июля 2015, 21:47

      А презик в этом клубе случайно не МуДко?????

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 11 июля 2015, 15:57

      Бред какой-то. Цирк да и только.

      0
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      Рейтинг: +154

      mondm 10 июля 2015, 19:36

      называется по следам Анжи - проект номер 2

      0
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      Рейтинг: +108

      Сула 10 июля 2015, 09:57

      с какого это? помне так, уж лучше бы могли московскому Торпедо как то помочь. Какая то хрень намечается.

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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 08:10

      любопытный проект

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:09

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 10 июля 2015, 06:30

      Значит серьезно берутся за Торпедо!

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 10 июля 2015, 05:58

      Неужели Армавир собрался в РПЛ?

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      Рейтинг: +92

      Cynic 10 июля 2015, 01:48

      лишь из-за Карпина-клоуна такая суматоха вокруг донного Торпедо-Армавир, теперь у клуба есть лицо бренд)

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