Армавирское "Торпедо" будет базироваться в Новогорске, по сообщению источника.



Завтра команда соберется в Подмосковье, а в пятницу ожидается, что официально главным тренером "Торпедо" будет назначен бывший наставник "Спартака" и "Мальорки" Валерий Карпин.



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