Состав "Тосно" пополнили Мухаметшин, Максимов и Байчора

"Тосно" объявил о трансфере трех игроков.



31-летний полузащитник Рустем Мухаметшин, с которым ранее расторгла контракт саранская "Мордовия", будет выступать в клубе из Ленинградской области под 9 номером.



Также команда приобрела 23-летнего голкипера Эдуарда Байчору, перешедшего из "Кубани". Контракт рассчитан на 1 сезон.



Еще одним новичком "Тосно" стал 20-летний полузащитник Иван Максимов, ранее выступавший за "Анжи-2". Соглашение также рассчитано на сезон 2015/16.



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