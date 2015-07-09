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    Состав "Тосно" пополнили Мухаметшин, Максимов и Байчора

    "Тосно" объявил о трансфере трех игроков.

    31-летний полузащитник Рустем Мухаметшин, с которым ранее расторгла контракт саранская "Мордовия", будет выступать в клубе из Ленинградской области под 9 номером.

    Также команда приобрела 23-летнего голкипера Эдуарда Байчору, перешедшего из "Кубани". Контракт рассчитан на 1 сезон.

    Еще одним новичком "Тосно" стал 20-летний полузащитник Иван Максимов, ранее выступавший за "Анжи-2". Соглашение также рассчитано на сезон 2015/16.

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    Источник: ФК «Тосно»

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    09.07.2015 19:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 10 июля 2015, 02:43

      Успехов Тосно в след сезоне

      0
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    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 10 июля 2015, 02:13

      Тосно в РПЛ собралось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 9 июля 2015, 21:47

      Мухаметшин из премьер лиги пришёл. Значит усиление. Ещё и 9 номер взял, вероятно фиерить собирается в ФНЛ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +34

      Betty Fork > Franz Beckenbauer 10 июля 2015, 22:12

      В ФНЛ он сможет, увидишь)

      0
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      ...
      Рейтинг: +197

      cpartak60 > Franz Beckenbauer 15 июля 2015, 21:26

      фиерил его брат когда то!может и он будет!

      0
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      Рейтинг: +95

      russell-9 9 июля 2015, 20:23

      Скоро не останется средств чтобы содержать команду и проект прикроют.Не в первый раз.

      0
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      ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин > russell-9 9 июля 2015, 23:17

      Не дождёшься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      severnyj84 > russell-9 11 июля 2015, 06:35

      Это не Спартак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      uran102 9 июля 2015, 19:47

      Это хорошо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      леша1106 9 июля 2015, 19:40

      Тосно с таким составом всё что можно выйграет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      russell-9 > леша1106 9 июля 2015, 20:05

      Конкретно?

      1
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      ...
      Рейтинг: +243

      ukrab > russell-9 9 июля 2015, 20:07

      мамку твою

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      russell-9 > ukrab 9 июля 2015, 20:19

      Какой же это нужно быть низкой и ущербной личностью чтобы писать такое и ставить "лайк" таким сообщениям..Уверен в повседневной жизни ты бы не рискнул разбрасываться похожими словечками,иначе больничную палату ты бы не покидал.

      8
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      Рейтинг: +226

      salaga > russell-9 9 июля 2015, 21:41

      Так из палаты № 6 и пишет. Он из неё не вылезает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 июля 2015, 19:38

      Хорошо усилились

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      ukrab 9 июля 2015, 19:31

      тосно это заесь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      piercman 9 июля 2015, 19:24

      изда спартаку!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan > piercman 9 июля 2015, 20:06

      уже забыл про этот позор))

      1
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