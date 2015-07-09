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    Ловчев: "Карпин в Армавире - это правильная дорога"

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина главным тренером армавирского "Торпедо". Сегодня команда из Армавира получила лицензию на участие в чемпионате.

    "Возможный приход Карпина в Армавир – это нормально. Раньше велись разговоры только вокруг крупных клубов – то Карпин в "Локомотиве", то еще где-то. Мы с ним в Ереване общались, он сказал, что нигде нельзя толком показаться, сразу пишут о назначении.Ничего страшного, что вчера был московский "Спартак", а сегодня армавирское "Торпедо".
    Это путь, который проделали в свое время Колыванов и Аленичев, и это правильная дорога. В конце концов, уезжал же работать в Азербайджан и Юрий Семин. Это опыт, и мне по душе эта новость. Если, конечно, она подтвердится",- отметил Ловчев.
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    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2015 16:04
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 10 июля 2015, 18:03

      Это пистон) Спартач спартача видит издалека. А что делали В Армении Ловчев и Карпин? сходка мясных в Ереане? Заговоры, интриги, расследования?

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:18

      хорошо

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 10 июля 2015, 03:29

      Есть смысл взять Армавир, если есть тренерские амбиции инновации и наработки, которые надо проверить.

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      Рейтинг: +97

      санекЦСКА 9 июля 2015, 23:26

      Товарищ Валера приводил клуб к серебру РПЛ..на мой взгляд Аленич.и другим товарищам такое и не снится.
      Вывод напрашивается сам собой..весьма недооцененный специалист.

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 9 июля 2015, 22:11

      В Армавире сборная Армении

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 9 июля 2015, 21:30

      Думаю, что и Карпин не отказался бы от работы в Азербайджане. Если приглашали бы.

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      Рейтинг: +72

      кони-рулят 9 июля 2015, 21:30

      Ловчев: "Карпин в Армавире - туда ему и дорога")))

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      Рейтинг: +254

      Vector 9 июля 2015, 20:52

      Ну да, это не в СовСпорте троллить всех))

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 9 июля 2015, 20:40

      Буду рад за Валеру

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      Рейтинг: +39

      710volk 9 июля 2015, 19:17

      решение его и город замечательный...

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