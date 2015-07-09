Ловчев: "Карпин в Армавире - это правильная дорога"

Это пистон) Спартач спартача видит издалека. А что делали В Армении Ловчев и Карпин? сходка мясных в Ереане? Заговоры, интриги, расследования?
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина главным тренером армавирского "Торпедо". Сегодня команда из Армавира получила лицензию на участие в чемпионате.
"Возможный приход Карпина в Армавир – это нормально. Раньше велись разговоры только вокруг крупных клубов – то Карпин в "Локомотиве", то еще где-то. Мы с ним в Ереване общались, он сказал, что нигде нельзя толком показаться, сразу пишут о назначении.Ничего страшного, что вчера был московский "Спартак", а сегодня армавирское "Торпедо".
Это путь, который проделали в свое время Колыванов и Аленичев, и это правильная дорога. В конце концов, уезжал же работать в Азербайджан и Юрий Семин. Это опыт, и мне по душе эта новость. Если, конечно, она подтвердится",- отметил Ловчев.
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