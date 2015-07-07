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    Аленичев: "Зе Луиш именно тот игрок, который нам нужен"

    Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал приобретение своим клубом нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

    "Я видел его только по видеозаписям. Вживую не доводилось. Судя по увиденному, могу сказать, что это именно тот нападающий, который нам нужен. Он неплохо оснащен физически и тактически, прекрасно играет головой. У него есть скорость и мощь. Но Зе Луишу понадобится время, чтоб притереться к партнерам и привести себя в порядок. Он месяц был в отпуске. Не понимаю, как профессионал может себе позволить 30 дней ничего не делать. Надеюсь, недели через три этот футболист будет в составе. Не исключаю, что он будет играть одновременно с Юрой Мовсисяном", - поведал Аленичев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 22:07
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    Комментарии95
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      Рейтинг: +1369

      makkie 8 июля 2015, 13:45

      Как всегда слова Аленичева переврали жутко.
      У Луиша травма была, он не мог тренироваться в это время. Сейчас будет форму набирать, удачи.

      0
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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 8 июля 2015, 12:44

      Просидит на лавке.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 июля 2015, 09:41

      Спрашиваете, сколько времени необходимо для того, чтобы игроку набрать форму? Ну, если месяц ничего не делать… Хотя я не понимаю, как в нынешнее время профессиональный футболист может целый месяц вообще никак не заниматься… Хотя, может, дело в травме, и тогда на это нужно делать скидку. Но я надеюсь, через недели три Зе Луиш будет в основном составе. Может ли он играть одновременно вместе с Мовсисяном? Не исключаю этого»
      ***********
      Журин Влад целые фразы выдирает из текста. Отсюда и непонятно про месяц без тренировок.
      Господи, что будет дальше?????....

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      Рейтинг: +18

      RAPer 8 июля 2015, 09:20

      Да уж..настораживает данный трансфер?на кой Х У Й нужно это днище нам??А насчет суммы понятно..поделили разницу на своих и норм

      1
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      Рейтинг: +81

      stavr74 8 июля 2015, 09:17

      должно быть насторожить то , что он уже непрофессионально повел себя не тренеровавшись месяц !!!

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      Рейтинг: +243

      ukrab 8 июля 2015, 09:07

      как похудеть живя в тарасовке

      0
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 8 июля 2015, 08:42

      Честно говоря не люблю свинину, но Аленичеву верю!!! Надеюсь из него вырастет "большой" тренер!!! Удачи "мясу"!!!

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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 08:18

      Пинка под зад и вперед...

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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 8 июля 2015, 07:13

      Аленичеву верю

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 06:27

      Ну что же, посмотрим, правильный ли выбор сделал Спартак! Надеюсь, что парень будет реально играть, а не сидеть в запасе. Удаче ему в составе красно-белых)

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