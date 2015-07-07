Подписывайтесь на «Бомбардир» в соцсетях!

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    07.07.2015 12:06
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    Комментарии (130)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sir-5
    1436273517
    А вдруг эти \"бомбардиры\" окажутся аналогичными сегодняшним российским??? Нет уж,я лучше повременю...
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    gosha0175
    1436274533
    От перестановки мест слагаемых сумма не изменится!
    Ответить
    skynet
    1436274536
    А где ссыль на ватноклассники?
    Ответить
    sir_Alex
    1436274563
    Щас!
    Ответить
    cska_moscow239
    1436275251
    когда моб.приложение будет?
    Ответить
    beautifullife
    1436282534
    Я за портал в нынешнем виде. И так адекватных людей не много, а там(соц.сети) идиотов просто армии.
    Ответить
    nikitchyk
    1436282984
    хорошо
    Ответить
    Krutoy
    1436285130
    А шо, без сетей никак нельзя? :)
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436289395
    Тоже самое, что и соккер, только на соккере картинка в группе вк красивей была!
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    ologreds
    1694997655
    numo435017
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