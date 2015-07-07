Подписывайтесь на «Бомбардир» в соцсетях!

Для вашего удобства «Бомбардир» начинает вести активную жизнь в популярных социальных сетях – Вконтакте, Facebook и Twitter.
Самые интересные новости и материалы, иногда веселые, иногда грустные, а иногда просто ужасные картинки и шутки от наших редакторов, посты из жизни редакции «Бомбардира», конкурсы и розыгрыши с подарками от нас и наших партнеров – все это и многое другое уже очень скоро ждет вас на страничках «Бомбардира» в соцсетях.
Самые интересные новости и материалы, иногда веселые, иногда грустные, а иногда просто ужасные картинки и шутки от наших редакторов, посты из жизни редакции «Бомбардира», конкурсы и розыгрыши с подарками от нас и наших партнеров – все это и многое другое уже очень скоро ждет вас на страничках «Бомбардира» в соцсетях.
Итак, заходим, лайкаем, подписываемся:
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