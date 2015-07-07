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    В июне Витсель едва не перешел в "Милан"

    Бельгиец Аксель Витсель в июне едва не стал игроком "Милана". "Зенит" согласился продать своего футболиста за 30 млн. евро, но после того как совладельцем "Милана" стал тайский бизнесмен Би Тэчаубол увеличил сумму трансфера до 40 млн. евро.

    Теперь итальянцы рассчитывают, что футболист уговорит свою команду снизить цену. Ранее сообщалось, что "Милан" уже договорился с Витселем о личном четырехлетнем контракте с окладом 4 млн. евро за сезон.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 08:46
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 7 июля 2015, 17:58

      В 2002-м Аршавин чуть-чуть не оказался в Спартаке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 7 июля 2015, 15:39

      договорились обо всём, кроме самолёта для собачек!

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 июля 2015, 12:56

      Опять будет мучиться в газовом проекте.

      0
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      Рейтинг: +62

      astan4o 7 июля 2015, 12:45

      Такой бред пишут ей богу

      2
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      Рейтинг: +579

      lange 7 июля 2015, 12:30

      Ждём с нетерпением, как Витсель едва не перейдёт в "Милан" в июле и августе.

      0
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      Рейтинг: +20

      doktor shvarz 7 июля 2015, 12:30

      Витсель последний сезон показал себя отлично а до этого был ниже среднего, думаю дело тренера

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 7 июля 2015, 12:12

      Милану можно сказать повезло, что Витсель остаётся. Найдутся варианты получше

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Juventus21 7 июля 2015, 12:38

      Вот именно!

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Juventus21 7 июля 2015, 12:40

      Бревно не перешло в Милан.

      1
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > AlexanderP622 7 июля 2015, 13:11

      Хороший заголовок)

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 11:38

      уже за забором поймали!

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      Рейтинг: +202

      Chilahim 7 июля 2015, 11:09

      За 30 то можно было продать. За 40 взяли, 2,5 года отыграл. Вполне разумно продать за 30, ну или 35.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Chilahim 7 июля 2015, 11:39

      Можно и за 7 !

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:05

      хорошо

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