В июне Витсель едва не перешел в "Милан"

Бельгиец Аксель Витсель в июне едва не стал игроком "Милана". "Зенит" согласился продать своего футболиста за 30 млн. евро, но после того как совладельцем "Милана" стал тайский бизнесмен Би Тэчаубол увеличил сумму трансфера до 40 млн. евро.

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Теперь итальянцы рассчитывают, что футболист уговорит свою команду снизить цену. Ранее сообщалось, что "Милан" уже договорился с Витселем о личном четырехлетнем контракте с окладом 4 млн. евро за сезон.