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    Футбольная Академия "Ювентуса" может открыться в России через 3 года

    Технический директор проекта Juventus Soccer Schools Russia 2015 Георгий Кужим рассказал о возможном появлении Академии "Ювентуса" в России:

    "Академия "Ювентуса" может появиться в России уже через три года. Сейчас ищется место, где она будет располагаться и ведутся переговоры с инвесторами".

    Летние футбольные лагеря для детей от Juventus Soccer Schools Russia уже открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Подобные учебные заведения функционируют во многих городах Европы, Америки и Азии.

    О готовности открыть Академию "Ювентуса" в России рассказал и главный тренер школы Карло Мастеллоне: "Она нам нужна для того, чтобы работать с детьми весь год, а не одну неделю. Надеюсь, что у нас все в итоге получится".

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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 14:47
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +469

      64русс 7 июля 2015, 09:34

      мажоров со всей России туда свезут...толку не будет никакого

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 09:21

      Надо побольше своих школ открывать,а не надеяться на чужого дядю.Дядя будет работать на себя.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 00:39

      круто

      0
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      Рейтинг: +20

      Djamal67 6 июля 2015, 21:26

      нужно немедленно открыть прямо щас до чемпионатов Мира в России..и нужно Академия Реала и Барселону..Мю и МС и челси ,Милан тогда появится хорошие русские футболисты в сборной и в мире))

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 19:23

      Трио картоных глиномесов: Zen-Aky , КиLLеr , NoObKa32 , приняло в свои ряды RUSTY8, теперь это квартет.

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 6 июля 2015, 18:40

      в России м3рды не хватало

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 6 июля 2015, 17:56

      зато сколько гордости будет у наших : да ты знаешь кто я?да я воспитывался в академии Ювентуса! =DDD

      3
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      Рейтинг: +21

      Sinoptik174 6 июля 2015, 17:20

      Было бы замечательно.

      0
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      Рейтинг: +125

      pickapick 6 июля 2015, 16:52

      Тогда и нам надо в Италии что нибудь открыть!

      0
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      Рейтинг: +67

      Diendes 6 июля 2015, 16:52

      Самара!

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