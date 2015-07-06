Футбольная Академия "Ювентуса" может открыться в России через 3 года

Технический директор проекта Juventus Soccer Schools Russia 2015 Георгий Кужим рассказал о возможном появлении Академии "Ювентуса" в России:



"Академия "Ювентуса" может появиться в России уже через три года. Сейчас ищется место, где она будет располагаться и ведутся переговоры с инвесторами".



Летние футбольные лагеря для детей от Juventus Soccer Schools Russia уже открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Подобные учебные заведения функционируют во многих городах Европы, Америки и Азии.



О готовности открыть Академию "Ювентуса" в России рассказал и главный тренер школы Карло Мастеллоне: "Она нам нужна для того, чтобы работать с детьми весь год, а не одну неделю. Надеюсь, что у нас все в итоге получится".