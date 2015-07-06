Погба намерен перейти в "Барселону" через год

Полузащитник туринского "Ювентуса" Поль Погба принял решение перейти в "Барселону" летом будущего года.Согласно информации L’Equipe француз свой выбор сделал, но трансфер откладывается из-за невозможности каталонцами до января 2016 года регистрировать новичков.

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Пр этом француз намерен требовать у руководства второй по величине оклад в клубе после Месси. Напомним, что туринцы уже отвергли предложение каталонцев по покупке футболиста за 80 млн. евро, а совсем недавно появилась информация о готовности "Манчестер Сити" выложить за Погба 100 млн. евро.