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    Погба намерен перейти в "Барселону" через год

    Полузащитник туринского "Ювентуса" Поль Погба принял решение перейти в "Барселону" летом будущего года.Согласно информации L’Equipe француз свой выбор сделал, но трансфер откладывается из-за невозможности каталонцами до января 2016 года регистрировать новичков.

    Пр этом француз намерен требовать у руководства второй по величине оклад в клубе после Месси. Напомним, что туринцы уже отвергли предложение каталонцев по покупке футболиста за 80 млн. евро, а совсем недавно появилась информация о готовности "Манчестер Сити" выложить за Погба 100 млн. евро.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 12:03
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    Комментарии141
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 7 июля 2015, 15:33

      Если Туран приживется, то он вообще не нужен будет.

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 7 июля 2015, 09:22

      это типа одолжение сделал, тоже мне. ведь ему дали согласие играть за юве на условиях аренды. ну ну, сломают парня и грошь цена ему будет

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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 7 июля 2015, 02:34

      ...второй по величине оклад после Месси...и что-то потом будут говорить,про Реал,Челси...Да сейчас все мешки,а футболисты вещество на букву "Г",то бишь получается большинство клубов сейчас-это мешки с "Г"

      0
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      Рейтинг: +10

      Сrixus 6 июля 2015, 22:15

      как сейчас себя помню)дело было про Неймара)да нафиг он нужен за такие деньги и т.д!ошибся однако)нужен Неймар и Погба нужен!!!Деньги не наши пусть тратят как хотя)))Хотя все мы знаем что школа БАРСЫ лучшая в мире!!!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 6 июля 2015, 22:03

      да, роздуйте эти мешки своими окладами до такой степени чтобы они полопались))

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 6 июля 2015, 21:28

      Давно понятно что перейдет следующим летом

      0
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 6 июля 2015, 21:19

      Да он еще не стоит 1/10 ЗП Месси!! Шоколадный глаз его не слипнется?)))

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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:59

      Все, вопрос снят..

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      Рейтинг: +102

      зигзаг 6 июля 2015, 19:58

      Равных Барсе вообще не будет с таким подбором и игрой какую стали показывать!

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      Рейтинг: +17

      zlobniu 6 июля 2015, 19:50

      Лет 10-15 назад за такие деньги можно 2 -ух Зиданов было купить и Рональдиньо впридачу))

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > zlobniu 6 июля 2015, 19:54

      Что поделаешь - инфляция.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > Juventus 32 6 июля 2015, 22:04

      вам то не только о инфляции там хорошо известно

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > dzvinka 6 июля 2015, 22:07

      Кому это нам?, и где это там?
      Ты наверное великий хрюкр, только они могут здесь оставлять такие выпердыши.

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