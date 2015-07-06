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    Блаттер объяснил свое отсутствие на финале женского чемпионата мира

    Президент ФИФА Зепп Блаттер объяснил причину своего отсутствия на финале завершившегося в Канаде женского чемпионата мира.
    " Я не буду рисковать, пока ситуация вокруг ФИФА не прояснится воздержусь от поездок" - приводит слова Блаттера АР.

    Напомним, власти Швейцарии возбудили уголовные дела против ряда чиновников ФИФА, подозреваемых в крупных взятках во время выборов хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, а сам Блаттер объявил о своей отставке, однако до выборов президента организации, предварительно намеченных на 16 декабря, остался на руководящей должности.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 06:23
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:11

      Тихо: он в кабинете ночует...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      anfield1984 6 июля 2015, 14:37

      Он просто испугался. Значит рыльце в пуху.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 12:27

      поймать могут, ироды!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:08

      Везде разброд и шатания...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 10:38

      канада - падшая женщина америки - по первому зову янки даже невиновного тет же своему хозяину выдадут.
      все верно он делает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      Voronzov 6 июля 2015, 10:30

      невыездной стал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 6 июля 2015, 10:26

      Блаттер: "Я было сунулся туда, но чую засада там!"

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 10:17

      В смысле рисковать? Чего боитесь, дядюшка Зепп? Ареста или, упаси Боже, физического устранения? Не бойся, кишка у них тонка! Нервы только помотать могут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 6 июля 2015, 09:06

      Бойкот объявил)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 6 июля 2015, 08:58

      Побаивается американского правосудия!

      1
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