Блаттер объяснил свое отсутствие на финале женского чемпионата мира

Тихо: он в кабинете ночует...
Президент ФИФА Зепп Блаттер объяснил причину своего отсутствия на финале завершившегося в Канаде женского чемпионата мира." Я не буду рисковать, пока ситуация вокруг ФИФА не прояснится воздержусь от поездок" - приводит слова Блаттера АР.
Напомним, власти Швейцарии возбудили уголовные дела против ряда чиновников ФИФА, подозреваемых в крупных взятках во время выборов хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, а сам Блаттер объявил о своей отставке, однако до выборов президента организации, предварительно намеченных на 16 декабря, остался на руководящей должности.
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