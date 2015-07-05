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    Паоло Панерай: "Интер" нужно отправить в низший дивизион"

    Вице-президент "Фиорентины" Паоло Панерай заявил, что "Интер" должен быть отправлен в Серию Б из-за нарушений финансового фэйр-плей и переговоров с вингером Мохамедом Салахом.

    "Салах – это последняя капля. Мы больше не можем терпеть все эти подписи и правила, которые ничего не стоят. Если бы футбольные клубы уважали принцип прозрачности, "Интер" уже вылетел бы в низший дивизион" - сказа Панерай.

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    Источник: Football Italia

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    05.07.2015 16:49
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    Комментарии108
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:30

      Разве возможно мешок отправить в низший дивизион...

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 13:20

      для балабола ватного Juventus 32
      под словом так поступает... подразумевал топил баблом футболеров
      баджо буффон каннаваро
      они что из-за безграничной любви к кабинетным в договорентус перешли
      а трансфер баджо вообще отдельная эпопея

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      Рейтинг: +157

      Rechter 6 июля 2015, 11:21

      Надо Интер с Миланом объединить, сделать красно-синюю форму, стадик у них все-равно один, а игроков, которые успели поиграть и тут и там, уже и сами болельщики не различают.

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 07:52

      ну [Мат запрещен, читайте правила! ]...бол когда блювентус так поступает какх..ворту молчите в тряпочку.
      как интер начинает команду подбирать истерите как бабы

      пысы. всегда относился к цветочнице нейтрально-позитивно

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > RUSTY8 6 июля 2015, 11:52

      Когда Юве незаконно вёл переговоры? Не балаболь, Расти-Пид{мат запрещён}арасти.

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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky > RUSTY8 6 июля 2015, 15:59

      Ты правильно все сказал ++++++

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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:34

      судиться!

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 5 июля 2015, 20:54

      Туда надо блювку слить, Турин должна представлять одна команда в сериале, это точно не кабинетный чемпион

      6
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > yudin_duda 5 июля 2015, 22:04

      Блювку папка слил во второго твоего папку и в результате дефекации получилось ты.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:42

      Если бы да кабы...

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 5 июля 2015, 20:32

      Скажите это Моратти, который будучи президентом Интера ныл на Ювентус и Милан!

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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 5 июля 2015, 20:28

      Интер и своим ходом в серию В дойдёт.......не надо отправлять....
      Вообще угробили клуб.....38 игр 14 побед....8-е место.....с детства казалось Интернационале,Милан это вечные гранды......ошибался однако.....

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 5 июля 2015, 19:52

      ему бы голову сломать

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