Милевский ведет переговоры с китайским клубом

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский имеет несколько вариантов для продолжения карьеры в Греции, Китае и на Кипре. Однако футболист пока не решил, стоит ли ему уходить из хорватского «Хайдука».





В интервью телеканалу «Футбол1» агент Милевского Александр Панков подтвердил факт переговоров с китайской командой, но отметил, что до конкретики дело пока не доходило, а одному из кипрских ведущих клубов форвард отказал из-за желания играть в более сильном чемпионате.