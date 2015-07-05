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    Милевский ведет переговоры с китайским клубом

    Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский имеет несколько вариантов для продолжения карьеры в Греции, Китае и на Кипре. Однако футболист пока не решил, стоит ли ему уходить из хорватского «Хайдука».

    В интервью телеканалу «Футбол1» агент Милевского Александр Панков подтвердил факт переговоров с китайской командой, но отметил, что до конкретики дело пока не доходило, а одному из кипрских ведущих клубов форвард отказал из-за желания играть в более сильном чемпионате.

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    Источник: Football

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    05.07.2015 11:49
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    Комментарии (49)
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    ЮЗИК
    1436106327
    все также любит потусить
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    alessios1990
    1436106744
    Он еще живой? Думал, что уже играет где то в чемпионате Казахстана) А он оказывается играет за Хайдук, который является вторым по силе клубом Хорватии! Круто)
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    CapitanFlint
    1436107135
    А как же АТО? Не патриочитненько.....
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    Петруха_
    1436110268
    Миле удачи..хороший был игрок, капитаном Динамо Киев.какие матчи выдавал против Спартака( 4-1,4-1) ПСЖ ( 3-0)Талант жаль загубил.
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    Adler angriff
    1436110780
    Премиальные выдававть в литрах горилки.
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    Sevastopol-www
    1436117666
    На \"Мазератти\" не разъездишься теперь...
    Ответить
    Петр 1
    1436118962
    лишь бы подальше от 404-й!
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    лолос
    1436147355
    Отказал Кипру, чтобы играть в более сильном чемпионате? ЛОЛ. В Китае прям суперчемпионат можно подумать. Просто зарплату маленькую предложили, вот и отказался.
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    nahan
    1436177458
    Неужели доигрался до Китая?..
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    ologreds
    1694997667
    numo434848
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