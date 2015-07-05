Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Рубин" просматривает Форбса

    Бывший защитник "Уфы" Браун Форбс в данный момент находится на просмотре в казанском "Рубине". Во вчерашнем товарищеском матче против "Айнтрахта" из Брауншвейга костариканец вышел на поле во втором тайме и занял позицию правого защитника. Вероятно, решение о том, подпишет ли футболист контракт с татарстанским клубом, будет принято в скором времени.

    В минувшем сезоне РФПЛ Форбс сыграл 9 матчей и однажды поразил чужие ворота.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 18:14

      С Рубином уже давно все понятно...победители Барселоны, блин)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      faizaly 5 июля 2015, 17:14

      Зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      от себя добавлю 5 июля 2015, 14:25

      Это типа полено из которого нужно сделать играющего буратино.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 июля 2015, 07:31

      Это который из сотни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:11

      Всё может быть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 5 июля 2015, 05:51

      Маловато играл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      tatatat 5 июля 2015, 05:10

      И че, на каком они там месте?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      КПР 5 июля 2015, 03:04

      На МРТ его! Проглотил чего то в Уфе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      Poloten4ick 5 июля 2015, 02:33

      Зачем нам игрок с пиндосской фамилией ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Frontello 5 июля 2015, 00:49

      Браво Журин Владислав. Хороший заголовок для местных Петросянов придумал. Шутки о том что лучше оказаться в списке Форбса чем в составе Рубина по любому будут xDD

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Frontello 5 июля 2015, 00:59

      и только к тебе такая мысль и пришла

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11